Leire Martínez, lista para volver a Medellín como solista

En octubre de 2024 se anunció el retiro de Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh. Tras 17 años en el grupo, la segunda vocalista de la banda salió sin saber mucho qué hacer. “Cuando termina la etapa con La Oreja no tenía nada pensado, la verdad fue algo que llega como llega y ocurre como ocurre, pero evidentemente hasta entonces yo siempre había estado centrada en el grupo y no me había planteado nunca otra posibilidad”, dijo. Pero Leire, ¿quería una carrera como solista? “Esa era una pregunta importante que me hice. Y hubo un momento de decir ‘bueno ¿ahora qué?, ¿cómo arranco?’”. Le puede interesar: Amaia Montero anuncia oficialmente su regreso a La Oreja de Van Gogh Una vez tuvo claro que sí quería seguir, que quería “intentarlo”, se probó a sí misma y empezó a componer las canciones que le darían vida a Historias de aquella niña, un álbum que explora temas como la memoria, la identidad y la resiliencia emocional, consolidando su crecimiento artístico tras una carrera ya reconocida tanto en Europa como en América Latina.

“A nivel de letras, tenía la sensación de que me iba a costar menos, pero la parte musical sí que sentía que iba a necesitar ayuda y entonces lo que hice para tratar de aligerar el proceso fue buscar amigos y compañeros y compañeras de profesión que me ayudaran en esa parte”. Las canciones han sido todo un proceso terapéutico para ella, “porque he hecho como mucho balance, mucho análisis de mí misma y he conectado con todas esas cosas que necesitaba contar desde la emoción”. Historias de aquella niña le ha dejado cosas maravillosas, “sensaciones súper agradables, muy de agradecimiento, ver que esto le da sentido a lo que yo hago, las gente se ha identificado y me dice que les ayuda a visibilizar situaciones o que no están solos, eso me enriquece mucho”.

Leire sale de gira, Leire vuelve a Colombia

Leire pasó por Medellín varias veces con La Oreja de Van Gogh y tiene en su memoria a un público muy cariñoso. “Recuerdo la actitud y el cariño, ese calor de la gente, ese empuje, el querer hacerte sentir querida, valorada y todo eso es maravilloso”. A la ciudad volverá el próximo jueves 14 de mayo en el Teatro El Tesoro con su Aquella Niña Tour para el que explica que también cantará las canciones de La Oreja de Van Gogh. “Intento buscar un equilibrio”, nos dijo.