Leire Martínez, lista para volver a Medellín como solista

En octubre de 2024 se anunció el retiro de Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh. Tras 17 años en el grupo, la segunda vocalista de la banda salió sin saber mucho qué hacer.
“Cuando termina la etapa con La Oreja no tenía nada pensado, la verdad fue algo que llega como llega y ocurre como ocurre, pero evidentemente hasta entonces yo siempre había estado centrada en el grupo y no me había planteado nunca otra posibilidad”, dijo.
Pero Leire, ¿quería una carrera como solista? “Esa era una pregunta importante que me hice. Y hubo un momento de decir ‘bueno ¿ahora qué?, ¿cómo arranco?’”.
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Una vez tuvo claro que sí quería seguir, que quería “intentarlo”, se probó a sí misma y empezó a componer las canciones que le darían vida a Historias de aquella niña, un álbum que explora temas como la memoria, la identidad y la resiliencia emocional, consolidando su crecimiento artístico tras una carrera ya reconocida tanto en Europa como en América Latina.