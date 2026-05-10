“Si Germán Vargas Lleras hubiese sido presidente, la historia del país sería diferente”: Abelardo de la Espriella

“Si Germán Vargas Lleras hubiese sido presidente, la historia del país sería diferente”. Con estas palabras, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella destacó la importancia de Germán Vargas Lleras en la política colombiana. Esto ocurrió durante el último día de la velación que continuó este domingo 10 de mayo en el Salón Simón Bolívar del Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, en el centro de Bogotá. Durante la jornada, las honras fúnebres se llevaron a cabo en el Salón Simón Bolívar, donde familiares y amigos cercanos compartieron su dolor. Destacó la presencia constante de Clemencia, hija de Vargas Lleras, así como de Enrique Vargas, hermano del exvicepresidente, quienes estuvieron al frente de los actos de velación. La familia quiso que la despedida fuera prudente, pero sentida. semana También le puede interesar: El legado de Germán Vargas Lleras: estas son cinco de sus ideas claves

Un desfile de figuras nacionales

Centenares de personas acudieron al Palacio de San Carlos. Entre los asistentes de la mañana del domingo estuvieron la candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula Juan Daniel Oviedo; el exministro Luis Felipe Henao y su esposa, el penalista Jaime Lombana, el exministro Juan Fernando Cristo, el excontralor Julio César Turbay y el senador electo Andrés Forero. El acto congregó también a congresistas, alcaldes, exministros y expresidentes como Ernesto Samper, quien expresó su pesar por la partida de Vargas Lleras y subrayó el legado que deja para Colombia: “La verdad es que es toda una lección para los que en este momento están aspirando, de que no basta con tener condiciones personales sino que también se necesitan tener unas condiciones administrativas y una capacidad de gobernar”, dijo el exmandatario en una entrevista a varios medios.

A las 3:10 p.m. de este 10 de mayo llegó el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, acompañado de su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo. De la Espriella afirmó que Colombia perdió a un gran estadista: “Si Germán Vargas Lleras hubiese sido presidente, la historia del país sería diferente” afirmó explicando que lo consideraba un político que ejecutaba con resultados, lejos del discurso vacío. “Nos corresponde a nosotros honrarlo, defender ese legado, defender sus banderas, y sacar a Colombia adelante que era su gran sueño y su más grande preocupación” concluyó.

A las 4:15 p.m. fue el turno del expresidente Iván Duque. Se paró frente al féretro solo, en silencio, con los ojos cerrados, y le dedicó una oración al político de Cambio Radical. Recordó que su última conversación entre ambos fue en febrero de este año y que tuvieron una amistad sólida: “Puedo decir que con orgullo gocé de su amistad”. “Creo que Germán Vargas hizo una carrera muy difícil de igualar en Colombia. Hoy todos tenemos que mirar a su legado y entender que este es el momento en el que la política de Colombia requiere grandeza, y él es un ejemplo de grandeza; de estudio, dedicación, de entrega. Eso fue para mí Germán Vargas Lleras”. La candidata Paloma Valencia también se refirió al legado del fallecido: destacó sus obras —carreteras, viviendas, soluciones de agua potable— y lo calificó como un ejecutor: “Era un hombre que sí hacía”.

Una ausencia notable

Aunque se tenía prevista la presencia del presidente Gustavo Petro en el Palacio de San Carlos, él no asistió este domingo. Aún no se descarta que participe en la eucaristía de este lunes, 11 de mayo. Sin embargo, como señal de luto, la Casa de Nariño ordenó la cinta negra en sus programas de televisión y en el periódico presidencial Vida.