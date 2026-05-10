“Si Germán Vargas Lleras hubiese sido presidente, la historia del país sería diferente”: Abelardo de la Espriella

“Si Germán Vargas Lleras hubiese sido presidente, la historia del país sería diferente”. Con estas palabras, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella destacó la importancia de Germán Vargas Lleras en la política colombiana. Esto ocurrió durante el último día de la velación que continuó este domingo 10 de mayo en el Salón Simón Bolívar del Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, en el centro de Bogotá.
Durante la jornada, las honras fúnebres se llevaron a cabo en el Salón Simón Bolívar, donde familiares y amigos cercanos compartieron su dolor.
Destacó la presencia constante de Clemencia, hija de Vargas Lleras, así como de Enrique Vargas, hermano del exvicepresidente, quienes estuvieron al frente de los actos de velación. La familia quiso que la despedida fuera prudente, pero sentida. semana
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