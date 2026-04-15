Fact check: Encuesta que da triunfo a Cepeda en primera vuelta es falsa

¿Qué debe incluir una ficha técnica en Colombia?

En ese apartado deben incluirse datos como el tamaño de la muestra, margen de error, metodología de recolección de datos, el universo consultado y la encuesta responsable. En este caso, la imagen que muestra los nombres de “LarcPublic” o “Latest Newsy” —no es claro—, no figura en las firmas avaladas para hacer encuestas por el CNE. Tampoco hay registros de una empresa encuestadora o firma de investigación que coincida con esos nombres. Para evitar difundir desinformación, puede consultar las firmas encuestadoras vigentes avaladas por el CNE dando click en este enlace.

Así se ve la encuesta falsa. Foto: Redes sociales.

¿Cómo van las encuestas?

La última encuesta de AtlasIntel, esta sí verdadera, muestra una tendencia que podría cambiar la carrera presidencial en las próximas semanas: la candidata Paloma Valencia saltó de 3,4% a 22,9% de intención de voto entre febrero y abril, un crecimiento que los dos punteros no han podido equiparar. El sondeo marca una suerte de estancamiento para el otro contendor de la derecha, Abelardo de La Espriella, quien tuvo su pico máximo el 25 de febrero, con 31,9%, mientras que ahora está en 27,2%.

Iván Cepeda, por su parte, tiene un alza leve en las últimas mediciones, pues solo creció tres puntos desde hace dos meses, lo que podría implicar que está llegando a su techo de intención de voto. Otro resultado interesante de la muestra es que, en una eventual segunda vuelta, tanto De la Espriella como Valencia le ganarían a Cepeda. La encuesta para Semana reveló que el abogado obtendría el 48,8 % frente al 39,8 % de Cepeda. Valencia, por su parte, ganaría con un 47,1 % frente a un 39,6 % de Cepeda. El candidato del Pacto Histórico derrotaría a Sergio Fajardo con el 38,3 % contra el 37,4 %, respectivamente. A su vez, si De la Espriella enfrentara a Fajardo, lo derrotaría con un 42,4 % contra un 20,9 %.

Frente a la intención de voto de primera vuelta, parece ser una carrera de los tres punteros: en el cuarto lugar está Sergio Fajardo con 5,1 %, a casi 20 puntos de Valencia. Después aparece Claudia López, con 1 %, es decir, la candidata no supera el margen de error del estudio. Esta es la última encuesta que se conoce al 15 de abril.

Ficha técnica encuesta AtlasIntel. Foto: AtlasIntel/Semana

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