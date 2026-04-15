Fact check: Encuesta que da triunfo a Cepeda en primera vuelta es falsa

Está circulando por internet una encuesta que muestra a Iván Cepeda como ganador de la Presidencia en primera vuelta con el 52,2% de los votos. Sin embargo, es falsa.
Allí también figuran Abelardo de la Espriella con un 12,7%, Paloma Valencia con 11,5%, Claudia López con un 3,5% y Sergio Fajardo con un 1,4%. La imagen es falsa: no hay ninguna encuesta avalada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que haya registrado esa intención de voto hasta el momento.
En otras palabras, el detector de mentiras de La Silla Vacía halló que ninguna encuesta oficial coincide con los porcentajes. Tampoco una ficha técnica, obligatoria para divulgar encuestas en Colombia.
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