Caracol Televisión anunció “investigación independiente” por presunto acoso sexual; una exmagistrada auxiliar asumirá los casos

La investigación por las denuncias de presunto acoso sexual en Noticias Caracol será asumida de manera independiente por Catalina Botero Marino, exmagistrada auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional.

Así lo reveló este jueves el presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba Mallarino, quien a través de un discurso ofreció disculpas a quienes se vieron afectados por la situación que se habría presentado entre presentadores y periodistas al interior de la compañía.

“El poder, cuando no se examina a sí mismo, corre el riesgo de confundirse con permiso. Y el silencio, cuando se vuelve costumbre, termina erosionando aquello que pretende proteger. Por eso hay momentos en los que hablar no es un gesto de comunicación, sino un deber de responsabilidad”, expresó Córdoba.

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Cabe recordar que estas declaraciones tienen como origen la terminación del vínculo laboral de Jorge Alfredo Vargas, presentador de la emisión de la noche, y de Ricardo Orrego, periodista y presentador de deportes, quienes se vieron involucrados en este escándalo, que ha encendido las alarmas sobre la seguridad de las periodistas al interior de los medios de comunicación. Según cifras de la Defensoría, seis de cada diez de ellas han sufrido violencia de género en el país.