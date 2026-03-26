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Caracol Televisión anunció “investigación independiente” por presunto acoso sexual; una exmagistrada auxiliar asumirá los casos

El presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba Mallarino, se refirió a las denuncias y pidió disculpas a quienes resultaron afectados directa o indirectamente. Al mismo tiempo, anunció la vinculación de Catalina Botero Marino en la investigación de este caso.

  • La exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional, Catalina Botero Marino, investigará los casos de presunto acoso sexual que involucra a Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. FOTO: Noticias Caracol
    La exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional, Catalina Botero Marino, investigará los casos de presunto acoso sexual que involucra a Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. FOTO: Noticias Caracol
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La investigación por las denuncias de presunto acoso sexual en Noticias Caracol será asumida de manera independiente por Catalina Botero Marino, exmagistrada auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional.

Así lo reveló este jueves el presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba Mallarino, quien a través de un discurso ofreció disculpas a quienes se vieron afectados por la situación que se habría presentado entre presentadores y periodistas al interior de la compañía.

“El poder, cuando no se examina a sí mismo, corre el riesgo de confundirse con permiso. Y el silencio, cuando se vuelve costumbre, termina erosionando aquello que pretende proteger. Por eso hay momentos en los que hablar no es un gesto de comunicación, sino un deber de responsabilidad”, expresó Córdoba.

Entérese: RTVC negó casos de acoso sexual en el canal, pero mantiene su silencio ante denuncias contra Hollman Morris

Cabe recordar que estas declaraciones tienen como origen la terminación del vínculo laboral de Jorge Alfredo Vargas, presentador de la emisión de la noche, y de Ricardo Orrego, periodista y presentador de deportes, quienes se vieron involucrados en este escándalo, que ha encendido las alarmas sobre la seguridad de las periodistas al interior de los medios de comunicación. Según cifras de la Defensoría, seis de cada diez de ellas han sufrido violencia de género en el país.

“Aquí debe haber una certeza absoluta: nadie está por encima de la dignidad de otra persona. Ningún talento, cargo o trayectoria justifica comportamientos que vulneren ese principio”, agregó el presidente del canal.

¿Quién es Catalina Botero Marino?

Catalina Botero Marino, de 60 años, es una destacada abogada con amplia experiencia como jurista en temas de derechos humanos, no solo en Colombia sino también en gran parte de Latinoamérica. Entre 2008 y 2014 fue relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Más tarde, ocupó altos cargos en la Corte Constitucional como magistrada auxiliar y conjuez. También se desempeñó como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y ha participado en diversos foros relacionados con la libertad de expresión

“Hemos decidido avanzar en la investigación independiente, que, teniendo en cuenta lo sucedido, ponga en foco los ajustes necesarios para afrontar el futuro”, concluyó Córdoba Mallarino

Botero Marino asumirá la investigación de este caso de manera independiente, mientras la Fiscalía anunció la apertura de su propia indagación, basada tanto en estos hechos como en los ocurridos con el director de RTVC, Hollman Morris, quien en 2019 fue denunciado por acoso sexual cuando era concejal de Bogotá. Este caso fue asignado a una dependencia especial del ente investigador para abordarlo con un enfoque de género.

Siga leyendo: Néstor Morales en Blu Radio: “Esta casa no va a tener ninguna solidaridad con victimarios”

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