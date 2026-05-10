David Alonso logró un gran resultado en Le Mans: así quedó en el Mundial de Moto2

David Alonso llegó al Gran Premio de Francia con molestias en el hombro derecho tras sufrir una caída durante un entrenamiento entre semana. “No sabía si iba a venir o no, tuve una pequeña caída entrenando, un pequeño golpe en el hombro y no estaba claro si podía coger la moto”, comentó Alonso el viernes después de los primeros entrenamientos.
Al segundo día de competencia, el piloto colombo-español mejoró su desempeño en las clasificaciones, se notó con confianza y logró sobrellevar el dolor para ubicarse en la séptima casilla de la Q2, razón por la cual partió ayer en la tercera bandeja. Si se toma en cuenta que estuvo en duda su participación en el fin de semana francés de la Moto2, el haber conseguido una clasificación tan alta es ganancia.