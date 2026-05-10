David Alonso logró un gran resultado en Le Mans: así quedó en el Mundial de Moto2

Al segundo día de competencia, el piloto colombo-español mejoró su desempeño en las clasificaciones, se notó con confianza y logró sobrellevar el dolor para ubicarse en la séptima casilla de la Q2 , razón por la cual partió ayer en la tercera bandeja. Si se toma en cuenta que estuvo en duda su participación en el fin de semana francés de la Moto2 , el haber conseguido una clasificación tan alta es ganancia.

David Alonso llegó al Gran Premio de Francia con molestias en el hombro derecho tras sufrir una caída durante un entrenamiento entre semana. “No sabía si iba a venir o no, tuve una pequeña caída entrenando, un pequeño golpe en el hombro y no estaba claro si podía coger la moto”, comentó Alonso el viernes después de los primeros entrenamientos.

El pasado domingo 10 de mayo, desde las 5:15 de la mañana (hora colombiana), David Alonso se subió a su moto, la Kalex de Aspar Team, marcada con el número 80, con la intención de mantener durante 22 vueltas al menos un lugar entre los 10 primeros puestos (largó séptimo).

En el arranque, perdió un puesto y cayó al octavo lugar, pero el destino parecía darle una mano, así como lo hizo el sábado. La carrera se detuvo un momento por la lluvia que caía sobre el Circuito Bugatti.

La decisión arbitraria hizo que las motos entraran a boxes, lo que le dio la posibilidad a David de descansar un poco su hombro, además, se modificó el número de giros en pista: de 22 vueltas bajó a 16 para evitar riesgos.

Tras volver a pista, Jorge Navarro, piloto del Orelac Racing, cayó en plena recta principal, lo que obligó a los auxiliares a ingresar y actuar de inmediato para no demorar más una carrera que estuvo pausada en primera instancia por el clima, y ahora, por un accidente, que por suerte no pasó a mayores.

La bandera roja por el percance de Navarro hizo que la dirección deportiva de Moto2 tomara la decisión de correr solo 9 vueltas más, cuando aún faltaban 14 giros de carrera. David Alonso, en una carrera que duró lo mismo que una sprint, logró adelantar dos puestos en las últimas 5 vueltas y se quedó con un “milagroso” quinto lugar. El ganador fue Izan Guevara con 14:14.987.

“Fueron nueve vueltas y eso me ha permitido fatigar menos el hombro para llegar mejor a la próxima carrera. Saqué cosas muy buenas, pero sí que he notado esa falta de ritmo. Intenté ir por la cuarta posición, pero al ver que no podía, preferí mantenerme”, dijo postcarrera David Alonso.

Con este resultado, Alonso se hizo con el puesto número cinco del Mundial de Moto2.