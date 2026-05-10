EE. UU. incrementa vuelos militares de vigilancia cerca de Cuba en medio de tensión con Trump

Aviones espía, aeronaves de patrullaje marítimo y drones de gran altitud han sobrevolado zonas cercanas a La Habana y Santiago de Cuba en un inusual despliegue militar estadounidense que coincide con el endurecimiento del discurso del presidente Donald Trump contra el gobierno cubano.
Las operaciones, efectuadas por la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fueron detectadas mediante plataformas abiertas de rastreo aéreo como FlightRadar24 y ADS-B Exchange. De acuerdo con el análisis divulgado por CNN, algunos de los vuelos ocurrieron a menos de 64 kilómetros de la costa cubana, una distancia considerada suficiente para realizar labores de recopilación de inteligencia.
Entre las aeronaves utilizadas aparecen los aviones P-8A Poseidon, especializados en vigilancia marítima y reconocimiento; los RC-135V Rivet Joint, enfocados en inteligencia de señales; y drones MQ-4C Triton, capaces de operar a gran altitud durante extensos periodos de tiempo.