EE. UU. incrementa vuelos militares de vigilancia cerca de Cuba en medio de tensión con Trump

Aviones espía, aeronaves de patrullaje marítimo y drones de gran altitud han sobrevolado zonas cercanas a La Habana y Santiago de Cuba en un inusual despliegue militar estadounidense que coincide con el endurecimiento del discurso del presidente Donald Trump contra el gobierno cubano. Las operaciones, efectuadas por la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fueron detectadas mediante plataformas abiertas de rastreo aéreo como FlightRadar24 y ADS-B Exchange. De acuerdo con el análisis divulgado por CNN, algunos de los vuelos ocurrieron a menos de 64 kilómetros de la costa cubana, una distancia considerada suficiente para realizar labores de recopilación de inteligencia. Entre las aeronaves utilizadas aparecen los aviones P-8A Poseidon, especializados en vigilancia marítima y reconocimiento; los RC-135V Rivet Joint, enfocados en inteligencia de señales; y drones MQ-4C Triton, capaces de operar a gran altitud durante extensos periodos de tiempo.

El reporte destaca que antes del 4 de febrero este tipo de operaciones visibles públicamente eran poco frecuentes en torno a Cuba. Sin embargo, en los últimos meses se ha detectado un aumento sostenido de vuelos cerca de las áreas de La Habana y Santiago de Cuba, las dos principales ciudades de la isla. La intensificación de estas maniobras coincide con una escalada en el tono de la Casa Blanca hacia el gobierno cubano. En semanas recientes, el presidente Donald Trump reforzó sus declaraciones contra La Habana, respaldó mensajes sobre una eventual “Cuba libre” y ordenó nuevas restricciones petroleras contra la isla. Washington sostiene actualmente que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y ha ampliado el régimen de sanciones económicas. Desde el gobierno cubano, en cambio, las autoridades rechazan esas acusaciones y afirman que están dispuestas a negociar, aunque también advirtieron que responderían militarmente ante cualquier eventual agresión extranjera. El Pentágono evitó pronunciarse sobre los vuelos revelados en el análisis y tampoco hubo comentarios oficiales inmediatos desde La Habana. CNN comparó el comportamiento reciente alrededor de Cuba con patrones observados antes de operaciones militares estadounidenses en otros países. El medio recordó que, en el caso de Venezuela, un incremento de vuelos de vigilancia precedió la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas. Le puede interesar: ¿Por qué Rusia le vuelve a darle la mano a Cuba ahora en plena crisis energética? Según el informe, una dinámica similar ocurrió antes de operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán, donde también fueron desplegados aviones P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint y drones MQ-4C Triton. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Las mismas aeronaves han sido utilizadas desde comienzos de 2025 en zonas sensibles como Ucrania, la península de Corea y la frontera occidental de Rusia. Sin embargo, el despliegue detectado cerca de Cuba representa un cambio frente a los patrones habituales de operación de estas unidades militares.