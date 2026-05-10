Cayó red que falsificaba billetes y loterías; incautaron más de $57 millones en dinero falso

Una red señalada de fabricar y distribuir billetes falsos y loterías adulteradas terminó desarticulada tras una operación simultánea de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Cali y Medellín. Las autoridades capturaron a seis presuntos integrantes de la estructura, a quienes acusan de mover grandes cantidades de dinero espurio y material fraudulento utilizando incluso empresas legales de mensajería.

Según la investigación, el grupo habría montado una operación que iba desde la producción del material ilícito hasta su distribución al menudeo a través de loteros en distintas ciudades del país. Entre los elementos falsificados figuraban billetes de $20.000, $50.000 y $100.000, además de billetes de lotería adulterados correspondientes a sorteos regionales.

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La Fiscalía identificó a Héctor Fabio Ramírez, alias El Motas, como el supuesto encargado de distribuir el dinero falsificado. Kevin Correa Cabrera, por su parte, sería quien diseñaba y elaboraba los billetes aprovechando su vínculo con un establecimiento de impresión. En la estructura también aparece Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas, señalado de conseguir los insumos para la producción ilegal.