Preocupación por el futuro de James: desde Estados Unidos confirman que dejará Miennosta la próxima semana

A un mes del inicio del Mundial 2026, el futuro de James Rodríguez es –una vez más– una incógnita. La revista The Athletic, suplemento deportivo del New York Times, confirmó que el volante colombiano, de 34 años, no seguirá en el Minnesota United de la MLS y que, a pesar de tener contrato hasta el 30 de junio de este año, el futbolista cucuteño abandonaría Minneapolis el próximo miércoles 13 de mayo, después del duelo entre su equipo y Colorado.