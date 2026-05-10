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Preocupación por el futuro de James: desde Estados Unidos confirman que dejará Miennosta la próxima semana

El futbolista colombiano llegó a la Liga norteamericana en febrero de este año.

  • El volante cucuteño James Rodríguez, de 34 años, solo ha jugado 4 partidos en la MLS: en uno de ellos fue titular. Foto: Getty
    El volante cucuteño James Rodríguez, de 34 años, solo ha jugado 4 partidos en la MLS: en uno de ellos fue titular. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 22 minutos
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A un mes del inicio del Mundial 2026, el futuro de James Rodríguez es –una vez más– una incógnita. La revista The Athletic, suplemento deportivo del New York Times, confirmó que el volante colombiano, de 34 años, no seguirá en el Minnesota United de la MLS y que, a pesar de tener contrato hasta el 30 de junio de este año, el futbolista cucuteño abandonaría Minneapolis el próximo miércoles 13 de mayo, después del duelo entre su equipo y Colorado.

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