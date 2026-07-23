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Investigan intoxicación de más de 40 niños de un centro etnoeducativo en Manaure, La Guajira

Los menores, vinculados a un programa del ICBF, presentaron vómito y mareo tras consumir alimentos (presuntamente, se trataría de un platillo que contenía queso). Algunos permanecen bajo observación médica.

  • Los afectados pertenecen a un programa de primera infancia del ICBF y reciben atención médica en Riohacha mientras avanza la investigación sobre el origen del caso. FOTO: PROCURADURÍA.
    Los afectados pertenecen a un programa de primera infancia del ICBF y reciben atención médica en Riohacha mientras avanza la investigación sobre el origen del caso. FOTO: PROCURADURÍA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Más de 40 niños indígenas tuvieron que ser trasladados de urgencia a centros asistenciales de Riohacha tras presentar un presunto cuadro de intoxicación en una comunidad rural de Manaure, La Guajira.

La emergencia, que involucró a menores vinculados al programa de atención integral a la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), también puso de manifiesto las dificultades que enfrentan estas poblaciones para acceder oportunamente a servicios de salud, ya que en la zona no existe capacidad hospitalaria para atender una situación de esta magnitud.

Los menores, de entre 0 y 5 años, estudian en el Centro Etnoeducativo Rural Machon Remedios Fajardo, ubicado en la ranchería Pesuapa.

Las primeras versiones indican que la intoxicación se habría producido después de consumir un alimento que contenía queso, aunque las autoridades sanitarias aún no han confirmado esa hipótesis y avanzan en las investigaciones para determinar el origen de la emergencia.

Debido a la gravedad del caso, los pacientes fueron distribuidos entre varias instituciones médicas de Riohacha. La Clínica Cedes informó que 14 de los niños tuvieron que ser remitidos a la Clínica Renacer para recibir atención especializada.

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Los menores ingresaron con síntomas como vómito, mareo y malestar general, y algunos permanecen bajo observación médica, según información recolectada por La FM.

Mientras las autoridades buscan establecer qué provocó la intoxicación y verificar las condiciones en las que fueron preparados y entregados los alimentos, familiares de la comunidad sostienen que el número de afectados podría ser superior al reportado inicialmente.

Según relataron, algunos niños aún permanecen en la ranchería debido a las dificultades para trasladarlos desde esa zona rural hasta los centros hospitalarios de la capital de La Guajira.

No es la primera vez que se presenta algo así.

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En mayo de 2023, la Procuraduría requirió al alcalde de Manaure, La Guajira, Manuel Meza Barros, información sobre las acciones adelantadas para atender a 17 menores de 5 años de la comunidad wayuu de Kemou que tuvieron que ser atendidos de urgencia en un centro asistencial luego de presentar síntomas de enfermedad intestinal.

Además, le pidió al ICBF tomar acciones relacionadas principalmente con elconsumo apropiado de alimentos, en especial el suministro de agua potable, para controlar los riesgos de intoxicación y deshidratación”.

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Preguntas frecuentes

¿Qué provocó la intoxicación de los niños en Manaure?
Las autoridades investigan el origen de la intoxicación. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la causa.
¿Cuántos niños resultaron afectados?
La emergencia involucró a 40 menores que recibieron atención médica tras presentar síntomas de intoxicación.
¿Qué hace el ICBF en este caso?
El ICBF acompaña la atención de los menores y participa en la investigación para establecer las causas y prevenir nuevos casos.

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