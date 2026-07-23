Investigan intoxicación de más de 40 niños de un centro etnoeducativo en Manaure, La Guajira

Más de 40 niños indígenas tuvieron que ser trasladados de urgencia a centros asistenciales de Riohacha tras presentar un presunto cuadro de intoxicación en una comunidad rural de Manaure, La Guajira.
La emergencia, que involucró a menores vinculados al programa de atención integral a la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), también puso de manifiesto las dificultades que enfrentan estas poblaciones para acceder oportunamente a servicios de salud, ya que en la zona no existe capacidad hospitalaria para atender una situación de esta magnitud.