¿Cuánto recibirá Gustavo Petro de pensión por haber sido presidente? Esta es la millonaria cifra

”Mi nombre es Gustavo Petro, y fui su presidente”. Con esa frase, el mandatario se ha estado despidiendo de los ciudadanos. Y es que, ad portas de terminar su mandato, el actual presidente ha estado recorriendo Colombia presentando balances y dando discursos. Pero, ¿qué le espera tras su retiro?

Una vez deje la Presidencia, Gustavo Petro tendrá derecho a la pensión prevista para los exjefes de Estado en la legislación colombiana. De acuerdo con la Ley 53 de 1978 y el Decreto 1833 de 2016, esa prestación corresponde al 100% de la asignación mensual que reciben los congresistas, incluyendo los conceptos salariales definidos por la norma.

De hecho, en la Sentencia C-989 de 1999, la Corte Constitucional avaló aquel monto, estipulando que: “No resulta desproporcionado que la pensión especial de los expresidentes se haya fijado en un monto igual al de la asignación mensual que por todo concepto corresponda a los senadores y representantes”.

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El tribunal agregó: “Si en relación con tales funcionarios se estimó proporcionado un monto pensional del 75 por ciento de dicha asignación, no es irrazonable que a quien ha prestado un servicio más arduo y cargado con una responsabilidad mayor, se le remunere con una pensión del 100 por ciento de dicho concepto”.