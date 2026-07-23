Sorprendieron a patrullera que intentaba ingresar droga y celulares a centro de reclusión en Ibagué

Un hecho insólito ocurrió en la ciudad de Ibagué, donde fue capturada en flagrancia una patrullera de la Policía Nacional cuando intentaba ingresar droga y celulares al Centro de Reclusión Transitorio Permanente Central, mientras cumplía funciones de centinela en el lugar.

Se trata de la funcionaria Diana Carolina Castañeda Rojas, quien fue requerida para inspeccionar sus pertenencias y le habrían encontrado en su bolso sustancias estupefacientes y varios teléfonos celulares.

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Por esta razón, se investiga la procedencia de los elementos prohibidos y si estos mismos estaban destinados a las personas privadas de la libertad al interior del centro de reclusión.

La Policía abrió una investigación a través de la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción, con el fin de esclarecer lo ocurrido, determinar si la conducta de la uniformada se habría repetido durante su permanencia en la institución y establecer si hay más personas involucradas en el hecho.

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“La Policía Nacional reitera que no tolera conductas contrarias a la Ley por parte de sus integrantes y continuará colaborando plenamente con las autoridades en cualquier hecho que vaya en contravía de los principios institucionales”, se lee en un comunicado.