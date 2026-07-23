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Sorprendieron a patrullera que intentaba ingresar droga y celulares a centro de reclusión en Ibagué

La funcionaria cumplía funciones de centinela en el Centro de Reclusión Transitorio Permanente Central. Fue capturada en flagrancia luego de una requisa a su bolso.

  • Capturaron a patrullera por presuntamente ingresar droga y celulares a un centro de reclusión en Ibagué. FOTO: Colprensa
    Capturaron a patrullera por presuntamente ingresar droga y celulares a un centro de reclusión en Ibagué. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 1 hora
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Un hecho insólito ocurrió en la ciudad de Ibagué, donde fue capturada en flagrancia una patrullera de la Policía Nacional cuando intentaba ingresar droga y celulares al Centro de Reclusión Transitorio Permanente Central, mientras cumplía funciones de centinela en el lugar.

Se trata de la funcionaria Diana Carolina Castañeda Rojas, quien fue requerida para inspeccionar sus pertenencias y le habrían encontrado en su bolso sustancias estupefacientes y varios teléfonos celulares.

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Por esta razón, se investiga la procedencia de los elementos prohibidos y si estos mismos estaban destinados a las personas privadas de la libertad al interior del centro de reclusión.

La Policía abrió una investigación a través de la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción, con el fin de esclarecer lo ocurrido, determinar si la conducta de la uniformada se habría repetido durante su permanencia en la institución y establecer si hay más personas involucradas en el hecho.

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“La Policía Nacional reitera que no tolera conductas contrarias a la Ley por parte de sus integrantes y continuará colaborando plenamente con las autoridades en cualquier hecho que vaya en contravía de los principios institucionales”, se lee en un comunicado.

Sorprendieron a patrullera que intentaba ingresar droga y celulares a centro de reclusión en Ibagué

Castañeda Rojas fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para inicio al debido proceso y responder inicialmente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez será el encargado de determinar si la uniformada es culpable, por lo que se mantiene su presunción de inocencia.

Preguntas y respuestas

¿Quién es la patrullera capturada en Ibagué por presuntamente ingresar droga y celulares a una cárcel?
La patrullera capturada fue identificada como Diana Carolina Castañeda Rojas, una funcionaria de la Policía Nacional que, según las autoridades, fue sorprendida en flagrancia cuando presuntamente intentaba ingresar sustancias estupefacientes y teléfonos celulares al Centro de Reclusión Transitorio Permanente Central de Ibagué.
¿Qué encontraron en el bolso de la patrullera capturada en Ibagué?
De acuerdo con la información entregada, durante la inspección de sus pertenencias le habrían encontrado sustancias estupefacientes y teléfonos celulares. Las autoridades investigan la procedencia de estos elementos y si estaban destinados a personas privadas de la libertad.
¿Qué delito le imputarían a la patrullera Diana Carolina Castañeda Rojas?
La funcionaria fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder inicialmente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La responsabilidad penal deberá ser definida por un juez, mientras se mantiene la presunción de inocencia.

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