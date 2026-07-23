Gobierno propone teletrabajo, clases en casa y 11 medidas más para ahorrar energía por El Niño

El Ministerio de Minas y Energía anunció un paquete de medidas para fortalecer la seguridad energética del país frente al impacto del fenómeno de El Niño, que tiene 81% de ser “muy fuerte” para fin de año; y el mantenimiento programado de la regasificadora de SPEC, a finales de julio, infraestructura clave para el suministro de gas natural en Colombia.
Desde Manaure (La Guajira), el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, propuso que los ministerios del Trabajo y Educación estudien la implementación temporal de esquemas de teletrabajo y estudio en casa con el fin de disminuir el consumo de electricidad durante las horas de mayor demanda del sistema.
La iniciativa busca reducir la presión sobre la red eléctrica mientras se desarrolla el mantenimiento de la terminal de regasificación y el país enfrenta un periodo de menores lluvias, que históricamente afecta la generación hidroeléctrica.
“Así como el país ha tomado medidas excepcionales en otros momentos para proteger la vida y la economía, hoy debemos actuar de manera preventiva para cuidar nuestra seguridad energética. Por eso, proponemos que, durante esta coyuntura, se implementen esquemas de teletrabajo y estudio en casa que contribuyan a reducir la demanda mientras avanza el mantenimiento de la regasificadora de SPEC y enfrentamos los efectos del Fenómeno de El Niño”, afirmó Palma.
Los anuncios fueron realizados durante la inauguración del Sistema Solar Fotovoltaico Centralizado Michi Kai, ubicado en la comunidad de Joumana, corregimiento El Pájaro, en Manaure (La Guajira). El proyecto permitirá llevar energía eléctrica permanente a 1.344 hogares, equivalentes a más de 4.700 habitantes distribuidos en 59 rancherías wayuu.
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