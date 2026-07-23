Gobierno propone teletrabajo, clases en casa y 11 medidas más para ahorrar energía por El Niño

El Ministerio de Minas y Energía anunció un paquete de medidas para fortalecer la seguridad energética del país frente al impacto del fenómeno de El Niño, que tiene 81% de ser “muy fuerte” para fin de año; y el mantenimiento programado de la regasificadora de SPEC, a finales de julio, infraestructura clave para el suministro de gas natural en Colombia. Desde Manaure (La Guajira), el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, propuso que los ministerios del Trabajo y Educación estudien la implementación temporal de esquemas de teletrabajo y estudio en casa con el fin de disminuir el consumo de electricidad durante las horas de mayor demanda del sistema. La iniciativa busca reducir la presión sobre la red eléctrica mientras se desarrolla el mantenimiento de la terminal de regasificación y el país enfrenta un periodo de menores lluvias, que históricamente afecta la generación hidroeléctrica. “Así como el país ha tomado medidas excepcionales en otros momentos para proteger la vida y la economía, hoy debemos actuar de manera preventiva para cuidar nuestra seguridad energética. Por eso, proponemos que, durante esta coyuntura, se implementen esquemas de teletrabajo y estudio en casa que contribuyan a reducir la demanda mientras avanza el mantenimiento de la regasificadora de SPEC y enfrentamos los efectos del Fenómeno de El Niño”, afirmó Palma. Los anuncios fueron realizados durante la inauguración del Sistema Solar Fotovoltaico Centralizado Michi Kai, ubicado en la comunidad de Joumana, corregimiento El Pájaro, en Manaure (La Guajira). El proyecto permitirá llevar energía eléctrica permanente a 1.344 hogares, equivalentes a más de 4.700 habitantes distribuidos en 59 rancherías wayuu. Puede leer: A pocos días de dejar el poder, Petro declaró el desastre por El Niño, ¿es improvisación?

La transición energética, una estrategia para reducir la dependencia del gas

El ministro sostuvo que esta coyuntura también evidencia la necesidad de acelerar los cambios estructurales del sistema energético colombiano. Según explicó, el objetivo es disminuir gradualmente la dependencia del gas natural mediante una mayor incorporación de energías renovables y la electrificación de los procesos industriales. “Cada fábrica que se electrifica con energía limpia y cada megavatio renovable que entra en operación hacen a Colombia menos dependiente del gas y más segura frente a cualquier contingencia. La transición energética ya no es solo una política ambiental, es una política de seguridad energética, competitividad y soberanía nacional”, aseguró. Para el Gobierno, ampliar la capacidad de generación renovable no solo responde a las metas ambientales, sino que también fortalece la capacidad del país para enfrentar fenómenos climáticos extremos y eventuales restricciones en la infraestructura energética.

Las 11 medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño

El Ministerio de Minas y Energía recordó que desde febrero de 2026 el Gobierno coordina una hoja de ruta con 53 acciones para fortalecer la confiabilidad del sistema energético nacional. En ese propósito, el Ministerio de Minas y Energía preside la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (CACSSE), instancia en la que participan la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, la CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, XM, Ecopetrol, ISA, la ANH, el IPSE, el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNOGas) y los principales agentes del sector energético. Indira Portocarrero, directora de la UPME afirmó que, “la seguridad energética también significa anticiparnos a los riesgos antes de que ocurran. Desde febrero hemos trabajado de manera permanente con todas las entidades y agentes del sector para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y de gas natural. Nuestro compromiso es seguir planeando con rigor técnico, tomando decisiones oportunas y brindando tranquilidad a los colombianos frente a cualquier escenario climático”. Le puede interesar: Fenómeno de El Niño pone en riesgo ocho de las 10 principales exportaciones agrícolas de Colombia Dentro de ese plan se priorizaron 11 medidas orientadas a garantizar el abastecimiento de energía y gas durante los meses de mayor riesgo. Entre las principales acciones se encuentran:

1. Coordinación de mantenimientos de las plantas

El Gobierno trabaja con las empresas del sector para programar los mantenimientos de las plantas de generación de manera que no coincidan con el periodo de mayor impacto del Fenómeno de El Niño, preservando la confiabilidad del sistema.

2. Más energía para el Sistema Interconectado Nacional

Se expidieron medidas transitorias para facilitar que los excedentes de energía generados por autogeneradores, cogeneradores y pequeños productores puedan incorporarse al Sistema Interconectado Nacional, aumentando la oferta disponible.

3. Uso eficiente de la energía

La estrategia contempla incentivar a hogares, empresas e industrias para optimizar el consumo de energía, gas y agua, especialmente durante los periodos de mayor exigencia del sistema eléctrico.

4. Seguimiento al abastecimiento de combustibles

El Ministerio realiza un monitoreo permanente junto con Ecopetrol, Cenit y las principales distribuidoras para garantizar la disponibilidad de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP), de manera que las plantas térmicas cuenten con el respaldo necesario cuando sea requerido.

5. Vigilancia de las plantas con energía firme

Las autoridades también hacen seguimiento continuo al cumplimiento de las obligaciones de las plantas que ofrecen energía firme, verificando que puedan responder cuando el sistema lo demande.

6. Aceleración de nuevos proyectos

El Gobierno impulsa la entrada en operación de nuevas plantas de generación y autogeneración, incluyendo conexiones temporales, con el propósito de incorporar mayor capacidad al sistema eléctrico.

7. Monitoreo permanente de los embalses

Otra de las acciones consiste en vigilar constantemente el nivel de los embalses, los caudales mínimos y las restricciones operativas de las centrales hidroeléctricas para administrar adecuadamente el recurso hídrico.

8. Nuevas plantas de regasificación

El Ejecutivo acompaña el desarrollo de nuevos proyectos de regasificación con el propósito de fortalecer el abastecimiento de gas natural y ampliar la capacidad de respuesta ante escenarios de alta demanda.

9. Impulso a la eficiencia energética

El plan contempla campañas y medidas para promover un consumo más responsable y eficiente de la energía en todos los sectores de la economía.

10. Coordinación de intercambios internacionales

El Gobierno mantiene un monitoreo permanente sobre las importaciones y exportaciones de energía para responder oportunamente en caso de que se requieran intercambios internacionales durante periodos de escasez.

11. Más energía limpia