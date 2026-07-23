Educación financiera sería una materia obligatoria en colegios de Colombia: esto dice el proyecto de ley

El Congreso de la República recibió un proyecto de ley que propone hacer obligatoria la educación económica y financiera en todos los colegios públicos y privados de Colombia, desde el nivel preescolar hasta la educación media. La iniciativa, radicada el jueves 23 de julio por el representante a la Cámara Santiago Castro, del Centro Democrático y expresidente de Asobancaria, busca crear el Programa Nacional de Educación Económica y Financiera para fortalecer las competencias de niños, niñas y adolescentes en el manejo de los recursos y la toma de decisiones económicas desde edades tempranas.

De acuerdo con el proyecto, la formación se desarrollaría de manera progresiva y con contenidos adaptados a cada etapa escolar. La propuesta parte de la premisa de que los hábitos relacionados con el dinero comienzan a formarse desde los siete años, por lo que plantea incorporar estos conocimientos desde los primeros años de estudio. En preescolar y los primeros grados, los estudiantes aprenderían mediante actividades lúdicas conceptos básicos relacionados con el dinero, el ahorro, las necesidades, los deseos y el valor del trabajo. Posteriormente, en la educación primaria, el programa incluiría temas como manejo del dinero, presupuesto, ahorro, emprendimiento y educación del consumidor. Durante la secundaria, los contenidos se ampliarían hacia planificación financiera, funcionamiento del sistema bancario, crédito, riesgos financieros, derechos del consumidor y nociones básicas de tributación. En los grados décimo y undécimo, la propuesta contempla formación en finanzas personales, inversión, ahorro para el retiro, emprendimiento, seguros, gestión del riesgo y finanzas digitales. Al presentar la iniciativa, el representante Santiago Castro explicó el alcance del proyecto. “Acabamos de radicar el proyecto número 067 de 2026 Cámara, mediante el cual se establece el Programa Nacional de Educación Económica y Financiera para brindarle a nuestros niños en etapa escolar, preescolar y media, las nociones y las habilidades para poder tener conocimientos en educación económica financiera que les permitan enfrentar los problemas del día a día”, señaló el congresista.

La propuesta aplicaría en instituciones públicas y privadas desde preescolar hasta grado 11. FOTO: El Colombiano

Proyecto busca fortalecer competencias financieras desde la infancia

La propuesta busca que los estudiantes desarrollen habilidades para administrar sus recursos, elaborar presupuestos, comprender las tasas de interés, utilizar el crédito de manera responsable, identificar riesgos asociados a préstamos informales como el ‘gota a gota’, entender el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo, leer contratos financieros y conocer sus derechos como consumidores. Según el proyecto, la formación pretende preparar a los estudiantes para enfrentar decisiones económicas durante la vida adulta y contribuir a una mejor comprensión del funcionamiento del sistema financiero. Castro también afirmó que la educación financiera permitiría planificar distintas etapas de la vida. “También planear hacia futuro etapas trascendentales donde tenemos que afrontar gastos que nos pueden significar crisis o ruinas: los matrimonios, los hijos, la educación de los hijos, nuestra primera vivienda, mirar en nuestra edad de pensión y cómo va a ser nuestro sostenimiento”, señaló Castro. El representante agregó que la iniciativa también busca reducir prácticas financieras de alto riesgo. “Conocer temas como cómo afecta el interés frente a la inflación y el poder constante de nuestro ingreso. Si las personas conocen y saben de estas nociones, les aseguro que no van a acudir al gota a gota. Vamos a poder apoyar a las familias colombianas para que alcancen una mejor prosperidad y seguridad económica durante toda su vida”, concluyó el congresista. La exposición de motivos del proyecto incluye cifras sobre el nivel de conocimientos financieros en el país. Colombia obtuvo 379 puntos en competencia financiera en la prueba PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), más de 120 puntos por debajo del promedio de los países miembros. Además, el documento cita datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). “Según el Dane, el 40,5 % de los colombianos no sabe calcular una tasa de interés compuesto y el 60,3 % no logra identificar la pérdida de poder adquisitivo por inflación, pese a que el 71 % de la población participa directamente en las decisiones financieras del hogar”, señaló Castro. El proyecto de ley iniciará su trámite en la Cámara de Representantes y deberá superar los debates previstos en el Congreso para convertirse en ley. De ser aprobado, la educación económica y financiera pasaría a formar parte de la formación obligatoria de los estudiantes en Colombia desde el nivel preescolar hasta el final de la educación media. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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