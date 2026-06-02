Icbf bajo la lupa: Procuraduría les exige responder por presunto secuestro y abuso de una niña indígena de 4 años en Cali

La Procuraduría General de la Nación le exigió este martes 2 de junio al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) explicar de inmediato qué está haciendo para proteger a una niña indígena de cuatro años que fue secuestrada y abusada sexualmente en Cali.
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El requerimiento llegó después de que un hombre engañara a la madre de la menor con la promesa de un mercado y se la llevara, aprovechándose de que la familia vivía desplazada y pedía ayuda en la calle. La pequeña fue rescatada con vida, pero sigue bajo pronóstico reservado.