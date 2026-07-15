“Abelardo debería estar tranquilo, complacido, con una presidencia del Centro Democrático en Senado”: Hernán Cadavid

Este lunes festivo se instala el nuevo Congreso de la República y el Centro Democrático despejó las dudas sobre sus aspiraciones en las mesas directivas: buscará la presidencia del Senado con Honorio Henríquez, y no la de la Cámara como había sonado.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el senador electo Hernán Cadavid explica por qué consideran que esa dignidad les corresponde al ser la colectividad más votada de la coalición de gobierno, cómo será la relación con el presidente electo Abelardo de la Espriella y su ministro del Interior, Rodrigo Lara, y cuál será la agenda legislativa propia del partido —desde la reforma tributaria hasta los cambios que impulsarán frente a la JEP— en el cuatrienio.