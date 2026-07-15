Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Allianz Colombia sembrará más de cinco mil árboles en Jardín, Antioquia, tras el éxito de la Carrera 15K en Medellín

Conozca los detalles del proyecto de restauración ambiental que beneficiará la Reserva Natural Orquídeas, financiado con los recursos recaudados en la segunda edición de la competencia atlética.

  • Carrera Allianz 15K Medellín 2026. Foto: cortesía
    Carrera Allianz 15K Medellín 2026. Foto: cortesía
  • Allianz Colombia sembrará más de cinco mil árboles en Jardín, Antioquia, tras el éxito de la Carrera 15K en Medellín
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La segunda edición de la Carrera Allianz 15K Medellín dejó, además de una emocionante jornada deportiva, un importante legado ambiental para el departamento de Antioquia. Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, durante la premiación la aseguradora entregó un cheque por 50.000.000 de pesos a la Fundación Allianz Colombia, recursos que se destinarán a un ambicioso proyecto de restauración ecológica en el municipio de Jardín.

Los recursos entregados por Allianz Colombia impulsarán el Ecosistema Allianz, una iniciativa de restauración ambiental que contempla la recuperación de cerca de siete hectáreas de bosque andino mediante la siembra de más de cinco mil árboles nativos. La intervención se realizará en la Reserva Natural Orquídeas, ubicada en el municipio de Jardín, Antioquia, un territorio reconocido por su riqueza en biodiversidad.

Según explicó la compañía, este proyecto busca contribuir a la conservación de la biodiversidad y al fortalecimiento de ecosistemas estratégicos del departamento, demostrando que el deporte también puede convertirse en un motor de transformación social y ambiental.

“En Allianz Colombia creemos que el bienestar se construye promoviendo hábitos saludables, generando espacios de inclusión y aportando al desarrollo sostenible de las comunidades. Por eso nos llena de orgullo que cada kilómetro recorrido en esta competencia también se traduzca en un impacto positivo para Antioquia, Medellín y todo el país”, aseguró David Colmenares Spence, CEO de Allianz Colombia.

Allianz 15k en su versión 2026

La capital antioqueña vivió este domingo una jornada inolvidable con la Carrera Allianz 15K Medellín, la competencia de 15 kilómetros más importante del país, que volvió a tomarse las calles de la ciudad bajo el lema “Medellín no para”, promoviendo la inclusión, la sostenibilidad y el estilo de vida saludable.

El recorrido, en formato de circuito, tuvo como punto de partida la Universidad EAFIT y atravesó algunos de los principales corredores y lugares emblemáticos de la ciudad, entre ellos la Avenida Las Vegas, Plaza Mayor, la Avenida Ferrocarril, el Puente Nutibara y la Aguacatala.

Allianz Colombia sembrará más de cinco mil árboles en Jardín, Antioquia, tras el éxito de la Carrera 15K en Medellín

La carrera llegó por primera vez a Medellín en 2024, en el marco de la conmemoración de los 150 años de Allianz Colombia, la aseguradora más antigua del país y la única con un Fondo Voluntario de Pensiones. Tras el éxito de esta primera edición, la competencia regresó este año para seguir consolidándose como uno de los principales eventos del calendario atlético nacional.

Los resultados de Allianz 15 Medellín 2026

En la categoría Abierta, el primer lugar fue para David Gómez en la rama masculina, con un tiempo de 47:36, y para Carolina Tabares en la rama femenina, quien registró 55:39. En la categoría Para atleta, los vencedores fueron Francisco Romero, con 50:47, y Jenifer Rodríguez, con un tiempo de 01:06:32.

La Carrera Allianz 15K Medellín 2026 entregó una bolsa de premios de 36 millones de pesos, distribuida de manera equitativa entre las categorías Abierta (18 años en adelante) y Para atleta, tanto femenina como masculina. Los montos fueron de 4.000.000 de pesos para el primer lugar, 2.200.000 pesos para el segundo puesto y 1.050.000 pesos para el tercero de cada categoría.

En cuanto a los clubes deportivos, la bolsa de premios ascendió a 7 millones de pesos, repartidos así: 4.000.000 de pesos para el primer lugar, 2.000.000 de pesos para el segundo y 1.000.000 de pesos para el tercer puesto.

Con esta segunda edición en Medellín, la Carrera Allianz 15K continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes dentro del calendario atlético colombiano, reflejando el compromiso de Allianz Colombia con la promoción de estilos de vida saludables, la inclusión y la sostenibilidad a través de acciones concretas como la que beneficiará a Jardín, Antioquia.

¿Cuántos árboles se sembrarán gracias a la Carrera Allianz 15K Medellín 2026?
Los recursos aportados por Allianz Colombia permitirán la siembra de más de 5.000 árboles nativos en la Reserva Natural Orquídeas, en el municipio de Jardín, Antioquia, como parte de un proyecto de restauración ambiental.
¿Quiénes ganaron la Carrera Allianz 15K Medellín 2026 y cuáles fueron sus tiempos?
En la categoría Abierta, David Gómez ganó la rama masculina con un tiempo de 47 minutos y 36 segundos, mientras que Carolina Tabares se impuso en la rama femenina con 55 minutos y 39 segundos. En la categoría Para atleta, los campeones fueron Francisco Romero (50:47) y Jenifer Rodríguez (1:06:32).
¿Qué impacto ambiental dejó la Carrera Allianz 15K Medellín 2026?
Durante la premiación se entregó un aporte de 50 millones de pesos a la Fundación Allianz Colombia para financiar un proyecto de restauración ambiental en la Reserva Natural Orquídeas, en Jardín (Antioquia). La iniciativa busca recuperar cerca de siete hectáreas de bosque andino mediante la siembra de más de 5.000 árboles nativos.

Temas recomendados

Deportes
Atletismo
Carreras
Running
Antioquia
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos