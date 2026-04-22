Hollman Morris vuelve a ser investigado por presunto acoso sexual a la periodista María Antonia García

La Fiscalía General de la Nación reactivó una investigación contra Hollman Morris, gerente de RTVC, por una denuncia presentada en 2019 por la periodista María Antonia García de la Torre por presunto acoso o acto sexual violento.

El expediente está relacionado con un episodio ocurrido en 2011, cuando García se encontró con Morris y otras personas en un barrio de Madrid, España. En ese tiempo, ella trabajaba para El Mundo y le habría mostrado su interés de escribir sobre el documental Impunity.

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La periodista relató en una columna para El Tiempo que luego se reunieron en un bar del barrio Lavapiés, a petición del indagado, y que mientras conversaban, Morris la habría agarrado “a la fuerza”: “Me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa, y lo separé de mí como pude”.

Agregó que en ese momento estaba sobria y en una relación de pareja. Además, señaló que no estaban solos, pues había otras personas conocidas por el hoy gerente de RTVC. “Mi presencia en ese lugar tenía el único fin de hablar con él sobre el documental”, escribió.

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Morris salió en su defensa y dijo en una entrevista con W Radio que nunca obligó a la periodista a besarlo, pues aseguró que el acto fue consentido en medio de los “tragos”: “De pronto caemos los hombres en comportamientos machistas que tenemos que desaprender”.

Este caso fue archivado en octubre de 2022 por la Fiscalía, al considerar que no encajaba como delito sexual, sino como injuria por vías de hecho, y que el posible delito ya había prescrito. Sin embargo, la reactivación de la investigación se realizó nuevamente en el marco de más denuncias contra el gerente de RTVC por presunto acoso sexual.

Su abogada, Claudia Cristancho, se refirió a esta nueva investigación liderada por la fiscal Marcela Abadía y señaló que es irregular, además de resaltar que aún existe la presunción de inocencia de Morris.

También manifestó a El Tiempo que “la Fiscalía reabrió un caso en el que la acción penal ya estaba extinguida, pese a que ella misma había concluido que no hubo acto sexual violento. Esa conclusión no fue ligera ni improvisada: se adoptó tras valorar el relato de la denunciante y los elementos materiales allegados al proceso, con base en criterios jurídicos claros y en jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema”.

Cristancho expresó que esta investigación es irregular y que “no hay hechos nuevos ni nada distinto a lo que ya fue analizado. Lo que hoy se presenta como una ‘corrección’ o como la aplicación de un ‘enfoque de género’ es, en realidad, una relectura forzada del mismo expediente que desconoce las reglas básicas del debido proceso”.

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