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Golpe al Frente 36: capturaron a alias ‘Mono Milicio’, principal explosivista y hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’

La captura de alias ‘Mono Milicio’, señalado coordinador de atentados con explosivos del Frente 36 de las disidencias de las Farc, es uno nuevo golpe contra esta estructura que opera en el Norte y Nordeste antioqueño.

  • Alias ‘Mono Milicio’, principal explosivista del Frente 36 y hombre cercano a ‘Primo Gay’, fue capturado este fin de semana. Foto: cortesía
    Alias ‘Mono Milicio’, principal explosivista del Frente 36 y hombre cercano a ‘Primo Gay’, fue capturado este fin de semana. Foto: cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las autoridades lo buscaban por cinco delitos y por más de cinco años de acciones criminales en el norte de Antioquia. Alias ‘Mono Milicio’ fue capturado en Medellín en una operación conjunta entre la Alcaldía de la ciudad, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Era el principal explosivista del Frente 36 “Edgar Martínez Quiroz” del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, y uno de los hombres de mayor confianza de alias ‘Primo Gay’, considerado uno de los cabecillas más buscados de esa organización. “Un golpe directo al corazón de esta estructura criminal”, lo calificó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Sobre él pesaba una orden de captura por homicidio agravado, terrorismo, fabricación y porte de armas de fuego, utilización ilegal de uniformes e insignias y concierto para delinquir agravado.

También le puede interesar: Hermana de ‘Primo Gay’ habría sido declarada objetivo militar por el Clan del Golfo

Según las investigaciones, habría coordinado la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados contra integrantes de la Fuerza Pública y población civil, y participado en homicidios, desplazamientos forzados y extorsiones a comerciantes y ganaderos de la región.

El proceso investigativo permitió esclarecer cuatro homicidios atribuidos a esta estructura, entre ellos el asesinato de un suboficial del Ejército en septiembre de 2025.

La experticia explosivista de la estructura

El Frente 36 no es una organización cualquiera dentro de las disidencias. Desde su época en las antiguas Farc, las autoridades lo identificaban como una de las unidades guerrilleras con mayor capacidad para instalar minas antipersona y ejecutar atentados con cargas explosivas en el norte del departamento. Su área de influencia histórica ha cubierto municipios del norte antioqueño como Briceño, Yarumal, Campamento, Valdivia, San Andrés de Cuerquia, Toledo e Ituango.

En los últimos años, la organización escaló su perfil hasta convertirse en una de las principales estructuras de las disidencias en Antioquia. El punto de mayor visibilidad llegó en 2025, cuando ejecutó un ataque con explosivos contra un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Pública mientras realizaba operaciones de erradicación de cultivos ilícitos en la vereda Los Toros, Amalfi. 14 miembros de la tripulación, incluyendo policías y un canino antiexplosivo, murieron. El ataque fue atribuido al Frente 36 y llevó a las autoridades a publicar un cartel con los integrantes más buscados de la organización, entre ellos alias ‘Primo Gay’.

Otros hechos relevantes

Este año volvieron a tener relevancia tras el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, quien realizaba labores de reportería en la vereda Palmichal de Briceño cuando, presuntamente, habría sido interceptado, interrogado, torturado y asesinado por miembros de la estructura criminal. Sin embargo, días después, posterior a la recuperación de su cuerpo, el Frente sacó un comunicado alegando que no tenían conocimiento sobre el hecho. Hasta ahora, alias ‘Chalá’, otro de los cabecillas, es el principal sospechoso.

En mayo de este año, tropas del Ejército también abatieron en zona rural de Briceño a alias ‘El Turco’, señalado cuarto cabecilla del grupo y también integrante del círculo cercano de ‘Primo Gay’. Además, en un enfrentamiento reciente entre el Ejército y la disidencia, ‘Chalá’ habría resultado herido.

Para las autoridades, la caída de alias ‘Mono Milicio’ golpea un componente que el grupo considera estratégico. La ofensiva contra la cúpula del Frente 36 viene acumulando resultados.

Lea más: En video | Así fue la huida en motocicleta de alias Chala, herido tras combates en Briceño, Antioquia

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