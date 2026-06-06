Golpe al Frente 36: capturaron a alias ‘Mono Milicio’, principal explosivista y hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’

Las autoridades lo buscaban por cinco delitos y por más de cinco años de acciones criminales en el norte de Antioquia. Alias ‘Mono Milicio’ fue capturado en Medellín en una operación conjunta entre la Alcaldía de la ciudad, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Era el principal explosivista del Frente 36 “Edgar Martínez Quiroz” del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, y uno de los hombres de mayor confianza de alias ‘Primo Gay’, considerado uno de los cabecillas más buscados de esa organización. “Un golpe directo al corazón de esta estructura criminal”, lo calificó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Sobre él pesaba una orden de captura por homicidio agravado, terrorismo, fabricación y porte de armas de fuego, utilización ilegal de uniformes e insignias y concierto para delinquir agravado.

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Según las investigaciones, habría coordinado la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados contra integrantes de la Fuerza Pública y población civil, y participado en homicidios, desplazamientos forzados y extorsiones a comerciantes y ganaderos de la región.

El proceso investigativo permitió esclarecer cuatro homicidios atribuidos a esta estructura, entre ellos el asesinato de un suboficial del Ejército en septiembre de 2025.