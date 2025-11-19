“Petro nunca debió hacer eso”: hermana de adolescente muerto en bombardeo en Guaviare criticó operativos del Gobierno

Su hermano de 16 de años fue reclutado bajo amenazas por guerrilleros en la Amazonía de Colombia, recuerda la joven. Tres meses después murió junto a otros menores en el bombardeo más letal ordenado por el gobierno de Gustavo Petro.
Entre lágrimas y desconcierto, varios familiares de los fallecidos se agolpan en la morgue de Villavicencio (centro) bajo un fuerte sol tropical para recoger los cuerpos de los veinte fallecidos.