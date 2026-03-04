x

Cuidado con sus uñas: Invima prohibió la venta de más de 130 esmaltes por tener sustancias cancerígenas

La entidad ordenó retirar del mercado estos productos tras hallar en ellos varios componentes tóxicos que son prohibidos debido a que están vinculados a la generación de cáncer, daño en la piel y hasta en la reproducción.

  • En un movimiento sin precedentes por la seguridad del consumidor, el Invima prohibió la comercialización de más de 130 referencias de esmaltes semipermanentes en Colombia. FOTO: Freepik e Invima
Colprensa
hace 28 minutos
bookmark

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció este miércoles 4 de marzo la prohibición de 136 esmaltes semipermanentes que contenían los ingredientes prohibidos Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT).

Le puede interesar: Tenga cuidado: Invima ordenó retirar del mercado este popular producto para alisar el cabello

La medida implica que los productos no pueden ser comercializados, ni procede su agotamiento de existencias a partir del 16 de febrero de 2026, quedando prohibida su comercialización en la subregión andina.

“El proceso de cancelación de las NSO se realizó de manera automática al vencimiento del plazo de 60 días otorgado desde la publicación de la Resolución en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, el pasado 15 de diciembre de 2025”, detallaron.

Esta decisión se adoptó como parte de las acciones de protección a la salud pública en el espacio comunitario, tras la evidencia científica que confirma los riesgos carcinogénicos, tóxicos para la reproducción y de sensibilización en la piel asociados a estas sustancias en algunos de los esmaltes semipermanentes.

El Invima invitó a los fabricantes, importadores, distribuidores y establecimientos de comercio a verificar de manera permanente el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y consultar los canales oficiales de información.

Además, aseguraron que la corresponsabilidad y el cumplimiento oportuno de las disposiciones regulatorias son fundamentales para fortalecer la confianza en el mercado y salvar la salud pública.

“Con esta medida, la CAN y las autoridades sanitarias nacionales reiteran su compromiso con la protección de los consumidores y profesionales de belleza, garantizando que los productos disponibles en el mercado cumplan con los más altos estándares de seguridad”, concluyó el Invima.

También le puede interesar: Alerta del INVIMA por gotas para los ojos sin registro sanitario en Colombia

