Multimillonaria inversión del Gobierno para hacer película sobre el almirante José Padilla con Cuba Gooding Jr. en Colombia

El afamado actor Cuba Gooding Jr. ganador del premio Óscar en 1997 como mejor actor de reparto por su papel en la película Jerry Maguire, estuvo la semana pasada disfrutando de Cumbia House con Carlos Vives como anfitrión. ¿Y qué está haciendo el actor en Colombia? Fue la pregunta que muchos se hicieron tras este video que compartió el mismo Vives. Porque además no es la primera vez que Cuba venía al país. Justo en 2022 estuvo explorando oportunidades cinematográficas en Barranquilla, Puerto Colombia y Cartagena, acompañado por el productor Mars Callahan. Al parecer, esas oportunidades ya se van a materializar.

¿Qué está grabando en Colombia Cuba Gooding Jr.?

Desde diciembre del año pasado se hizo oficial, desde Cartagena, que el Gobierno Nacional confirmaba la realización de la película sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, una producción cinematográfica liderada por RTVC y financiada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. EL COLOMBIANO conoció que, además de ellos, en la producción está Valencia Producciones, compañía colombiana que trabaja de la mano con Stargate Studios, empresa de Los Ángeles pionera en efectos especiales VFX con altos estándares de la industria actual para películas y series.

Ese anuncio en diciembre lo hizo la ministra TIC, Carina Murcia, quien aseguró que “el proyecto es un compromiso del presidente Gustavo Petro con la historia, la cultura y el orgullo nacional, para reivindicar la memoria y proyectar al mundo la grandeza de uno de los héroes fundamentales de nuestra Independencia” y que el papel del Almirante Padilla sería interpretado por Cuba Gooding Jr. EL COLOMBIANO conoció además que la idea original de este proyecto nació de una iniciativa de la Armada Nacional de Colombia desde hace cuatro años y que venían tocando puertas en algunas carteras nacionales y otras productoras sin obtener alguna respuesta. Ellos querían que se conociera la historia de “un hombre de honor y lealtad de personalidad descollante, generoso y sociable e insigne fundador de la Armada Nacional”. Un hombre de color, nacido en Riohacha y que ha sido olvidado en la historia independentista de Colombia.

Detalles de la producción y la inversión

Valencia Producciones comienza a trabajar con Mauricio Navas, el reconocido director y guionista colombiano, quien empieza a darle forma al guion con un equipo de trabajo. Con la idea bajo el brazo, los productores locales tocan varias puertas y encuentran que la actual ministra, Carina Murcia, acepta participar en este proyecto del que además se sabe que valdrá cerca de 15.000 millones de pesos colombianos, porque es una producción de gran nivel, que se mueve en los mares y requiere no solo buen equipamiento, sino grandes efectos especiales. También nos detallaron que, de esos 15.000 millones, 8.000 serían de MinTic y los otros 7.000 de las productoras implicadas. De esos valores MinTIC no ha confirmado nada, pero la ministra sí detalló que el tema era “un mandato presidencial”. Puede leer: Soñé su nombre, el documental nacido de un sueño que está en salas de cine en Colombia “La película del Almirante Padilla representa la materialización de un sueño colectivo y un mandato presidencial cumplido. Soy una amante de la historia, una apasionada por mi país y orgullosa de nuestra cultura. Me place que este anuncio se haga desde Cartagena, junto a las familias y marineros que inspiran admiración”, dijo el año pasado en el lanzamiento. Esta es la primera vez que se hace una coproducción entre un privado y un público a este nivel. La película comenzó grabaciones en febrero en locaciones como Cartagena y Villa de Leyva y se espera estrenar el próximo año con la idea, además, de que participe en los mejores festivales de cine del mundo como Cannes, Berlinale, San Sebastián, entre otros. La dirección de la cinta está a cargo de Mauricio Navas y Andrés Valencia.

¿Quién fue el Almirante Padilla?

La biografía que comparte la Armada Nacional de Colombia cuenta que nació en Riohacha el 19 de marzo de 1784. “Aprendió en los galeones españoles el arte de la guerra que dio a la península, aquel ingente poderío y el imperio donde siempre el sol alumbraba a los laureles del escudo real. Presente en la batalla naval de Trafalgar, tuvo el bautizo de fuego en el colosal encuentro que cimentó el poder británico sobre el grandioso pedestal del sacrificio de Nelson”. Fue entonces que Padilla se convirtió en organizador naval de las primeras operaciones del mar Caribe, de las del río Magdalena y de la red fluvial de Guyana venezolana, y de la cuenca del caudaloso Orinoco. “Primero, al mando del capitán de navío Juan Nepomuceno Eslava, comandante de la incipiente Marina Nacional, (1811-1815); luego en los ciento sesenta días del sitio de Cartagena, y posteriormente en Haití acompañado de Simón Bolívar en la expedición libertadora de 1816 que desembarcó en Ocumare”. Pocos días antes de verificarse el cerco de 1815 por Morillo, Padilla capturó en el Golfo de Morrosquillo la Fragata “Neptuno” que había zarpado de España el 9 de marzo de 1815; “por este hecho la junta suprema de Cartagena lo asciende a Alférez de Fragata. El héroe riohachero ha entrado en la leyenda de las acciones navales; en 1820, ya como capitán de navío, comanda de segundo, junto con el Almirante Brión, la campaña del Atlántico”, dice su biografía.