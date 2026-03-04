Multimillonaria inversión del Gobierno para hacer película sobre el almirante José Padilla con Cuba Gooding Jr. en Colombia

El afamado actor Cuba Gooding Jr. ganador del premio Óscar en 1997 como mejor actor de reparto por su papel en la película Jerry Maguire, estuvo la semana pasada disfrutando de Cumbia House con Carlos Vives como anfitrión.
¿Y qué está haciendo el actor en Colombia? Fue la pregunta que muchos se hicieron tras este video que compartió el mismo Vives. Porque además no es la primera vez que Cuba venía al país. Justo en 2022 estuvo explorando oportunidades cinematográficas en Barranquilla, Puerto Colombia y Cartagena, acompañado por el productor Mars Callahan. Al parecer, esas oportunidades ya se van a materializar.