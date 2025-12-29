x

Gobierno anuncia pago del internado médico desde 2026 tras presión de estudiantes

El Ministerio de Salud anunció que desde 2026 el internado médico será remunerado en Colombia, una decisión que se conoce tras el anuncio de manifestaciones de estudiantes de medicina y que beneficiaría a más de 8.000 futuros profesionales del país.

  • Andrés Salcedo, médico y vocero de la iniciativa Internos con Pago Ya, celebró el anuncio del Ministerio de Salud, aunque advirtió que aún faltan definiciones para la implementación del pago a los médicos internos desde 2026. FOTO: @andresfsalcedop vía X.
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que, a partir de 2026, los estudiantes de Medicina que cursen su año de internado obligatorio recibirán una remuneración mensual equivalente a un salario mínimo, además de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El anuncio se conoció este lunes 29 de diciembre, en medio del plantón nacional convocado por estudiantes del sector.

Conozca: Vendía cerebros y rostros por internet: condenaron a 8 años de cárcel a exgerente de la morgue de Harvard por traficar restos humanos

Según el comunicado oficial, más de 8.000 internos se verán beneficiados con esta medida, que contempla una inversión superior a los 200.000 millones de pesos durante 2026. Los recursos serán girados directamente a los estudiantes y el pago estará a cargo del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2466 de 2025, correspondiente a la reforma laboral.

El Ministerio indicó que el Ministerio de Hacienda autorizó a la cartera de Salud a utilizar su propio presupuesto para garantizar el pago mensual y la afiliación a salud y pensión de los internos, quienes actualmente cumplen jornadas de tiempo completo en hospitales y clínicas sin recibir remuneración y con cobertura limitada a riesgos laborales.

Siga leyendo: La muerte de su abuela lo inspiró a crear una plataforma que permite a las clínicas atender 30% más de pacientes

El anuncio fue recibido como un avance por los estudiantes y voceros del movimiento Internos con Pago Ya, aunque advirtieron que aún persisten dudas clave sobre la implementación. Andrés Salcedo, médico y una de las caras de iniciativa, señaló que si bien el compromiso del Gobierno representa “un paso importante”, todavía falta definir aspectos como la fecha exacta en la que iniciarán los pagos y el proceso de reglamentación.

“Hoy dimos un pasito más para que el pago a internos sea una realidad desde el próximo año. Sin embargo, no podemos bajar la guardia hasta que los más de 8.600 internos beneficiados reciban efectivamente su remuneración”, afirmó Salcedo en un mensaje dirigido a los estudiantes.

El anuncio llega después de que estudiantes de medicina convocaran manifestaciones en varias ciudades del país para exigir que la medida se hiciera efectiva.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Desde cuándo se les pagará a los internos de Medicina?
El pago comenzará a partir de 2026, una vez se reglamente la medida anunciada por el Ministerio de Salud.
¿Cuánto recibirán los internos durante el internado?
Cada estudiante recibirá un salario mínimo mensual, además de afiliación a salud y pensión.
¿Quién asumirá el pago?
El Estado colombiano, a través del presupuesto del Ministerio de Salud, autorizado por el Ministerio de Hacienda.

Temas recomendados

Salud
Trabajo
Pagos
Medicina
Vida
Medica
Dignidad & Compromiso
Salario Mínimo 2026
Colombia
Jennifer Pedraza
