Gobierno anuncia pago del internado médico desde 2026 tras presión de estudiantes

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que, a partir de 2026, los estudiantes de Medicina que cursen su año de internado obligatorio recibirán una remuneración mensual equivalente a un salario mínimo, además de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El anuncio se conoció este lunes 29 de diciembre, en medio del plantón nacional convocado por estudiantes del sector. Conozca: Vendía cerebros y rostros por internet: condenaron a 8 años de cárcel a exgerente de la morgue de Harvard por traficar restos humanos Según el comunicado oficial, más de 8.000 internos se verán beneficiados con esta medida, que contempla una inversión superior a los 200.000 millones de pesos durante 2026. Los recursos serán girados directamente a los estudiantes y el pago estará a cargo del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2466 de 2025, correspondiente a la reforma laboral.

El Ministerio indicó que el Ministerio de Hacienda autorizó a la cartera de Salud a utilizar su propio presupuesto para garantizar el pago mensual y la afiliación a salud y pensión de los internos, quienes actualmente cumplen jornadas de tiempo completo en hospitales y clínicas sin recibir remuneración y con cobertura limitada a riesgos laborales. Siga leyendo: La muerte de su abuela lo inspiró a crear una plataforma que permite a las clínicas atender 30% más de pacientes El anuncio fue recibido como un avance por los estudiantes y voceros del movimiento Internos con Pago Ya, aunque advirtieron que aún persisten dudas clave sobre la implementación. Andrés Salcedo, médico y una de las caras de iniciativa, señaló que si bien el compromiso del Gobierno representa “un paso importante”, todavía falta definir aspectos como la fecha exacta en la que iniciarán los pagos y el proceso de reglamentación.

“Hoy dimos un pasito más para que el pago a internos sea una realidad desde el próximo año. Sin embargo, no podemos bajar la guardia hasta que los más de 8.600 internos beneficiados reciban efectivamente su remuneración”, afirmó Salcedo en un mensaje dirigido a los estudiantes.

El anuncio llega después de que estudiantes de medicina convocaran manifestaciones en varias ciudades del país para exigir que la medida se hiciera efectiva.

