Estarían cobrando coimas de $200.000 por contrato en programa de la Alcaldía que administra el Colegio Mayor

Los gestores educativos son personas de los barrios, a quienes contratan vía presupuesto participativo, es decir, el definido por la propia comunidad, para que acompañen a los jóvenes que estudian en instituciones distritales de educación superior como el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor, con el fin de asegurar que no dejen la universidad y aprovechen bien los recursos públicos invertidos en ellos. Uno de esos gestores educativos denunció que su coordinador supuestamente le cobraba $200.000 mensuales por mantenerle el contrato.
Pero esa queja podría ser apenas la punta del iceberg de un engranaje de corrupción alrededor de este programa que es financiado con recursos del Presupuesto Participativo (PP) en Medellín. Además, esto terminó salpicando la campaña política del precandidato presidencial Aníbal Gaviria, la cual indicó que este no ha tenido cargos de relevancia en ella y ya renunció.
Le recomendamos leer: A puchitos se ‘gastaron’ $1,2 billones del Presupuesto Participativo
El primer caso en mención fue difundido en redes sociales el domingo pasado, cuando, en su cuenta de X identificada como Medinathebarrio, el trabajador social José David Medina publicó lo que, según él le estaba sucediendo. Este había sido gestor educativo entre abril y noviembre de 2025 y se candidatizó para que el Colegio Mayor le renovara el contrato este año; fue preseleccionado en el primer filtro y presentó el examen de suficiencia que, en su concepto, ganó porque estuvo seguro de todas las respuestas. “Acá el problema es que el Colmayor solo da el resultado de aceptado o no aceptado, pero no publica los puntajes”, explicó.
Asegura que el 6 de enero recibió la llamada del coordinador del programa en la comuna 7, Hugo Alejandro Barrera Gómez, citándolo, para darle una colaboración debido a que Medina había sufrido un robo cibernético en diciembre y había dado a conocer que estaba haciendo una colecta para recuperarse. La cita, con carácter de urgencia, se concretó finalmente para el día siguiente, 7 de enero, hacia las 2:30 p.m. en inmediaciones de la droguería del barrio El Cortijo; sin embargo, según continúa con el relato, el desenlace terminó siendo otro.
“Lo tuve que esperar unos minutos. Me invitó a un café. Él estaba hablando por teléfono sobre los gestores educativos y decía: ‘faltan cinco personas por contratar, contrátemelas urgente que le voy a pasar los nombres’, como si no fuera Colmayor el que dice quién pasa, sino él”.
Añadió que después fue al grano y le dijo que él no había quedado en el grupo de elegidos pero que si le pagaba $200.000 mensuales por el periodo que dura el contrato eso podría cambiar. Esto teniendo en cuenta que los honorarios son de 2’200.000 y de ahí deben sacar el dinero de la seguridad social. Eran en total dos millones de pesos.
El 10 de enero, a las 9:36 a.m., a Medina le llegó un correo oficial de bienvenida al Colmayor, anunciando que había sido seleccionado. No se explica si Barrera pudo estar enterado antes de ese resultado, sabiendo que se trataba de un proceso interno, o si incluso realmente podía incidir en la elección, como hacía ver.
Medina acepta que le dijo que sí a la propuesta indecente porque necesitaba el trabajo, pero luego reflexionó acerca de que estaba propiciando una red de corrupción y por eso decidió denunciar en redes con el mensaje que colgó el domingo pasado a las 6:43 p.m. en X y en sus estados de WhatsApp.
También le sugerimos ver: ¿Por qué premiaron a líder comunitario en líos por caso de desgreño en el manejo del Presupuesto Participativo?
Vale la pena mencionar que Barrera ha sido representante legal y sería todavía socio de la corporación Esperanza del Futuro, una entidad comunitaria que fue incluida por el alcalde Federico Gutiérrez cuando denunció la presunta entrega irregular de recursos del PP en el periodo del exalcalde Daniel Quintero. Esa organización aparece con contrataciones por más de mil millones de pesos en la pasada administración.
Por su lado, Barrera ha tenido contratos de prestación de servicios desde 2024 en Colmayor y según el veedor Daniel Salazar, tuvo entre 2020 y 2023 contratos por $334 millones con Indeportes Antioquia.
El mismo domingo, Barrera y cuatro personas más entre las que aparecen el actual presidente de Esperanza del Futuro, Mario Arturo Vélez; la hija de este, Sara Vélez, y dos ediles de la Comuna 7, instauraron una denuncia contra Medina por injuria y calumnia, algo que no se explica él, ya que en sus publicaciones solo mencionó al primero de ellos.
También la JAL de la comuna 7 emitió un comunicado firmado por cinco de sus siete ediles en los que rechazan las aseveraciones de Medina.
Mario Vélez es también el presidente de Asocomunal de la Comuna 7 y de la federación de esas organizaciones en la ciudad (Fedemedellín).