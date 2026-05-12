Rama Judicial frena a Petro otra vez y se le planta: “A poderes desbordados, controles inmediatos”

En medio de los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro contra la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de $25 billones de los fondos privados a Colpensiones, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial respondió de manera conjunta defendiendo su autonomía y el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución. A través de un comunicado, el órgano judicial insistió en que “en un Estado democrático, el respeto por la separación de poderes constituye un deber ineludible de todas las autoridades públicas, especialmente de quienes ejercen las más altas dignidades del Estado”. El pronunciamiento se conoció luego de que el mandatario realizara publicaciones en redes sociales cuestionando una decisión del alto tribunal. No es la primera vez que el orden judicial tiene que responder a declaraciones del mandatario que, en medio de críticas, cuestiona su funcionamiento. Es más, en el comunicado de la Rama Judicial, se responde directamente al mandatario: “En las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó a través de sus redes sociales señalamientos contra una decisión del Consejo de Estado, que resultan incompatibles con la necesaria relación armónica que debe existir entre las ramas del poder público”. También aseguraron que fue justamente el poder “constituyente el que instituyó, como un elemento central de nuestra estructura institucional, en el artículo 113, el principio de separación de poderes.

Se abogó por las facultades constitucionales

La Rama Judicial también defendió las facultades constitucionales del Consejo de Estado, particularmente frente a la posibilidad de suspender provisionalmente actos administrativos expedidos por el Ejecutivo. “Cuando la Constitución Política, en su artículo 238, consagró la facultad de suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos, incluidos aquellos expedidos por el poder ejecutivo, reconoció expresamente la necesidad de establecer controles efectivos al ejercicio del poder público”, indicó la Comisión. Justamente, sobre esto se sostuvo que “la existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado tienen origen directo en la Constitución y responden a la voluntad soberana del constituyente”. Por último, en el comunicado de la Rama Judicial se reiteró el “compromiso con la defensa del orden constitucional, el respeto a las decisiones judiciales, la autonomía judicial y la protección de los derechos de todos los ciudadanos” y se pidió que las demás ramas del poder público actúen bajo los mismos principios.

¿Cuál es la controversia?

La respuesta de la Rama Judicial se dio luego de que el mandatario, a través de varios mensajes que compartió en su cuenta de X, asegurara que “El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador”. Señaló, mencionando nuevamente a la espada de Bolívar y hasta a vampiros, que, entre otras cosas, “aquí decide el pueblo y no los abogados genuflexos a banqueros. Es Bolivar y su espada la que brilla. Que el pueblo decida su gobierno y ojalá no decida votar por los squifos y vampiros de cualquier sexo, de la muerte”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

No obstante, el mensaje más llamativo y que reforzó la comunicación de rechazo de la Rama Judicial fue en el que, posteriormente a la decisión del Consejo de Estado, el presidente pidió una demanda al magistrado ponente de la decisión.

Gustavo Petro aseguró que “dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de.los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente.

La respuesta directa del Consejo de Estado

De igual manera, el Consejo de Estado, entidad que fue criticada por el presidente Petro, le respondió en un comunicado de una manera contundente y fuerte al mandatario. En este, se estableció que “el tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”.