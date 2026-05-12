Rama Judicial frena a Petro otra vez y se le planta: “A poderes desbordados, controles inmediatos”

En medio de los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro contra la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de $25 billones de los fondos privados a Colpensiones, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial respondió de manera conjunta defendiendo su autonomía y el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución.
A través de un comunicado, el órgano judicial insistió en que “en un Estado democrático, el respeto por la separación de poderes constituye un deber ineludible de todas las autoridades públicas, especialmente de quienes ejercen las más altas dignidades del Estado”.
El pronunciamiento se conoció luego de que el mandatario realizara publicaciones en redes sociales cuestionando una decisión del alto tribunal. No es la primera vez que el orden judicial tiene que responder a declaraciones del mandatario que, en medio de críticas, cuestiona su funcionamiento.
Es más, en el comunicado de la Rama Judicial, se responde directamente al mandatario: “En las últimas horas, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó a través de sus redes sociales señalamientos contra una decisión del Consejo de Estado, que resultan incompatibles con la necesaria relación armónica que debe existir entre las ramas del poder público”.
También aseguraron que fue justamente el poder “constituyente el que instituyó, como un elemento central de nuestra estructura institucional, en el artículo 113, el principio de separación de poderes.