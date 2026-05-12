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Video | Decenas de aviones de Spirit Airlines se acumulan en el desierto de Arizona tras cierre de operaciones

Más de 60.000 pasajeros diarios quedaron afectados tras cierre de Spirit Airlines, mientras decenas de aviones Airbus fueron enviados al desierto de Arizona este año.

  • Decenas de aviones Airbus de Spirit Airlines fueron almacenados en aeropuertos del desierto de Arizona tras el cierre de operaciones. FOTO REDES SOCIALES
    Decenas de aviones Airbus de Spirit Airlines fueron almacenados en aeropuertos del desierto de Arizona tras el cierre de operaciones. FOTO REDES SOCIALES
El Colombiano
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hace 2 horas
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El cierre definitivo de Spirit Airlines dejó una de las imágenes más impactantes de la reciente crisis aérea en Estados Unidos: decenas de aeronaves estacionadas en medio del desierto de Arizona, en lo que medios especializados y usuarios en redes sociales ya describen como un “cementerio” de aviones.

Videos e imágenes difundidos en internet muestran largas filas de aeronaves Airbus A320neo y A321neo almacenadas en los aeropuertos de Goodyear y Marana, dos instalaciones ubicadas en Arizona que suelen utilizarse para preservación y mantenimiento de aeronaves fuera de operación.

La aerolínea había dejado de operar vuelos en Phoenix desde el pasado 8 de enero de 2026. En ese momento, la compañía explicó que la decisión obedecía a un ajuste de programación para “alinearnos mejor con nuestra flota operativa más reducida y centrarnos en nuestros mercados de mayor rendimiento”.

¿Por qué terminaron los aviones en el desierto?

El traslado masivo de aeronaves ocurrió tras la quiebra de Spirit Airlines y el inicio de procesos de recuperación de activos por parte de bancos y compañías de leasing.

Actualmente, cerca de 20 aeronaves permanecen almacenadas en Goodyear y otras 23 fueron enviadas a Marana, donde quedarán bajo protocolos de preservación de largo plazo mientras se define su futuro comercial, según reportó el medio especializado Aviación Line.

El operativo está siendo liderado por Nomadic Aviation, empresa encargada de mover los aviones desde distintas bases hacia Arizona. Uno de los aspectos que más llamó la atención es que varios de esos vuelos de entrega están siendo realizados por pilotos de la propia Spirit Airlines, pese al cierre de la compañía.

Le puede gustar: ¿Por qué quebró Spirit? Mal servicio, cobros adicionales y quejas de pasajeros aceleraron su caída

La operación ha sido destacada por medios especializados debido al profesionalismo de las tripulaciones en medio de la crisis corporativa.

¿Qué pasará con la flota de Spirit Airlines?

Aunque las aeronaves permanecen detenidas, expertos del sector consideran que los Airbus A320neo y A321neo tienen alta demanda internacional por ser aviones modernos y eficientes en consumo de combustible.

Por esa razón, se espera que en las próximas semanas comiencen negociaciones para que otras aerolíneas tomen las aeronaves bajo nuevos contratos de arrendamiento.

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Si esos acuerdos no se concretan rápidamente, los aviones continuarán almacenados en el desierto bajo rutinas de mantenimiento preventivo para evitar deterioros mecánicos.

¿Cómo impactó la quiebra a pasajeros y empleados?

El colapso de Spirit Airlines se oficializó el 2 de mayo de 2026, luego de varios años de pérdidas financieras y un intento fallido de rescate empresarial.

La compañía no logró soportar el aumento en los costos del combustible derivados de la crisis en Medio Oriente ni la presión financiera de sus acreedores.

El impacto fue inmediato. Más de 60.000 pasajeros diarios quedaron sin servicio, incluidos cerca de 10.000 viajeros en Colombia, especialmente usuarios con rutas directas desde Medellín y Bogotá hacia Estados Unidos.

Ante la emergencia, aerolíneas como Avianca y LATAM Airlines activaron planes de contingencia para reubicar pasajeros afectados.

En paralelo, competidores como JetBlue y Arajet comenzaron a lanzar rutas y tarifas especiales para captar parte de la demanda que dejó la salida de Spirit.

Entérese: ¿El final de las aerolíneas de bajo costo?

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