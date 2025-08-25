Francia Márquez inicia gira de “reconexión” por África para fortalecer lazos diplomáticos y comerciales

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, emprenderá este 26 de agosto su tercer viaje oficial a África en una misión diplomática que se extenderá hasta el 1 de septiembre con paradas en Etiopía, Mozambique, Madagascar y Nigeria.
Según informó la Vicepresidencia, el objetivo de la gira es “fortalecer y ampliar las relaciones diplomáticas, económicas, educativas, políticas, culturales y de cooperación” entre Colombia y esas naciones.
“Esta misión de reconexión con África es una iniciativa del Gobierno para consolidar la agenda diplomática internacional desde el Sur Global, orientada a conectar con los ejes de transformación productiva, convergencia regional, seguridad humana y justicia social”, señaló el comunicado oficial.