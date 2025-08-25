x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Francia Márquez inicia gira de “reconexión” por África para fortalecer lazos diplomáticos y comerciales

La vicepresidenta visitará Etiopía, Mozambique, Madagascar y Nigeria entre el 26 de agosto y el 1.º de septiembre. El viaje busca ampliar las relaciones con África en materia de cooperación, comercio, cultura y educación.

  • La visita de la vicepresidenta al continente africano incluirá países como Etiopía, Mozambique, Madagascar y Nigeria. FOTO: Colprensa
    La visita de la vicepresidenta al continente africano incluirá países como Etiopía, Mozambique, Madagascar y Nigeria. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
25 de agosto de 2025
bookmark

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, emprenderá este 26 de agosto su tercer viaje oficial a África en una misión diplomática que se extenderá hasta el 1 de septiembre con paradas en Etiopía, Mozambique, Madagascar y Nigeria.

Según informó la Vicepresidencia, el objetivo de la gira es “fortalecer y ampliar las relaciones diplomáticas, económicas, educativas, políticas, culturales y de cooperación” entre Colombia y esas naciones.

Lea aquí: 16 acuerdos en 3 países: balance del viaje de Francia Márquez a África

Esta misión de reconexión con África es una iniciativa del Gobierno para consolidar la agenda diplomática internacional desde el Sur Global, orientada a conectar con los ejes de transformación productiva, convergencia regional, seguridad humana y justicia social”, señaló el comunicado oficial.

Márquez viajará acompañada por funcionarios de la Cancillería y de los ministerios de Comercio, Agricultura y Ambiente, además de delegados de instituciones como Procolombia, Invima, ICA, la Aeronáutica Civil y la Agencia Presidencial de Cooperación (APC).

Durante la gira se prevé la firma de acuerdos comerciales, culturales y diplomáticos, así como reuniones bilaterales con autoridades gubernamentales para impulsar inversiones y exportaciones en sectores como el agropecuario, energías limpias, industria farmacéutica y productos de origen étnico, como el viche.

El Gobierno también espera avanzar en mecanismos de cooperación dentro de la Zona de Libre Comercio Africana, considerada la más grande del mundo, y promover una asociación estratégica entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Africana.

Le puede interesar: “Vine acá a sufrir”: este es el balance de Francia Márquez en MinIgualdad

El itinerario oficial comenzará en Etiopía, continuará en Mozambique y Madagascar, y culminará en Nigeria el 1 de septiembre, cuando la vicepresidenta regresará a Bogotá.

Siga leyendo: Colombia brilló en el festival más importante del mundo en publicidad

En visitas anteriores a África, Márquez lideró la apertura de embajadas en Senegal y Etiopía y promovió 20 memorandos de entendimiento y acuerdos en áreas como comercio, cultura, educación, paz y equidad de género. Con este nuevo viaje, el Gobierno busca profundizar la estrategia de reconexión con el continente africano como parte de su política exterior.

Temas recomendados

Cultura
Internacional
Comercio
Relaciones internacionales
Geopolítica
Diplomacia
Viajes
gira
Relaciones diplomáticas
Alianza
Bogotá
África
Nigeria
Francia Márquez
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida