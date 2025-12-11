Fiscalía evalúa ordenar captura de alias Calarcá, delegado en la paz total de Petro, tras hallazgos en sus celulares

El proceso de paz con las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, recibió una de sus mayores sacudida hasta ahora. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que evalúa solicitar una orden de captura contra alias Calarcá, principal delegado del grupo en la mesa de negociación con el Gobierno.
La eventual medida, basada en hallazgos considerados de “alta gravedad” en los dispositivos electrónicos incautados al jefe disidente, tendría efectos directos sobre la política de paz total del presidente Gustavo Petro y podría incluso alterar la continuidad misma del diálogo.
“Lo estamos evaluando en una mesa de trabajo”, dijo Camargo sobre la orden de captura.