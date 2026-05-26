Colombia apunta a la energía nuclear para enfrentar futuros fenómenos de El Niño y pide apoyo a la OIEA

Colombia aceleró su hoja de ruta hacia la energía nuclear tras presentar en Viena, Austria, los avances institucionales y regulatorios que desarrolla junto con la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) para evaluar la incorporación de esta tecnología dentro de la matriz energética nacional.
La exposición se realizó en el marco de los espacios internacionales de cooperación energética y contó con el acompañamiento de la Cancillería colombiana. Allí, el Ministerio de Minas y Energía explicó las acciones que adelanta para construir un modelo técnico y gradual que permita tomar decisiones informadas sobre el futuro energético del país.