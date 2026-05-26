Colombia apunta a la energía nuclear para enfrentar futuros fenómenos de El Niño y pide apoyo a la OIEA

Colombia aceleró su hoja de ruta hacia la energía nuclear tras presentar en Viena, Austria, los avances institucionales y regulatorios que desarrolla junto con la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) para evaluar la incorporación de esta tecnología dentro de la matriz energética nacional. La exposición se realizó en el marco de los espacios internacionales de cooperación energética y contó con el acompañamiento de la Cancillería colombiana. Allí, el Ministerio de Minas y Energía explicó las acciones que adelanta para construir un modelo técnico y gradual que permita tomar decisiones informadas sobre el futuro energético del país.

Puede leer: Colombia da un paso histórico hacia la energía nuclear: un sector que mueve $3,6 billones y ayudaría a evitar apagones Juan Carlos Bedoya, jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del ministerio, presentó la hoja de ruta que Colombia desarrolla bajo los lineamientos de los acuerdos internacionales y las metodologías de implementación establecidas por la OIEA. En paralelo, en el país se impulsa la denominada Ley Nuclear, iniciativa con la que se busca actualizar el marco regulatorio del sector y ampliar las capacidades del país en aplicaciones nucleares para salud, agricultura, industria y generación energética. Le interesa: Colombia entra a la era nuclear: ABC de la ley que transformará la ciencia y la industria Actualmente, el sector nuclear colombiano genera cerca de 45.000 empleos y aporta alrededor del 0,25 % del PIB, equivalente a unos $3,6 billones anuales. De acuerdo con estimaciones del sector, ese impacto podría duplicarse en los próximos cinco años si se aprueba el nuevo marco regulatorio orientado a modernizar e impulsar esta industria. Sin embargo, el proyecto enfrenta obstáculos en el Congreso. A solo dos debates de convertirse en ley, la iniciativa quedó frenada en la Comisión Primera del Senado tras la suspensión de la sesión en la que continuaría su discusión, interrumpiendo así su trámite en la fase final. Relacionado: Pacientes en vilo: a punto de caerse la Ley Nuclear para la lucha contra el cáncer

Colombia ya cuenta con 24 tratados internacionales en materia nuclear

Durante la presentación se destacó que Colombia ha construido experiencia en asuntos nucleares durante varias décadas y actualmente cuenta con 24 tratados internacionales relacionados con el uso seguro de materiales radiactivos, seguridad radiológica y no proliferación nuclear. De acuerdo con el MinEnergía, este marco internacional ha permitido fortalecer las capacidades institucionales del país y posicionarlo como referente regional. Uno de los puntos centrales expuestos en Viena fue la consolidación del Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO), mecanismo encargado de coordinar los análisis técnicos, regulatorios e institucionales que permitirán evaluar la viabilidad de incorporar energía nuclear en Colombia. “Estamos construyendo una hoja de ruta seria, técnica y alineada con los más altos estándares internacionales para que el país pueda tomar decisiones informadas sobre su futuro energético”, afirmó Bedoya. Entérese: ¿La Nasa construirá un reactor nuclear en la Luna? Esto es lo que se sabe

Reducir riesgos de racionamiento y diversificar la matriz energética

El Ministerio señaló que la evaluación de alternativas nucleares hace parte de una estrategia integral para diversificar la matriz energética y reducir la vulnerabilidad del país frente a fenómenos climáticos y problemas estructurales del sistema eléctrico. Durante las reuniones, la delegación colombiana expuso ante la OIEA la necesidad de fortalecer la seguridad energética frente al aumento sostenido de la demanda de electricidad y los impactos asociados al fenómeno del Niño. También se analizaron los retrasos históricos en proyectos de transmisión eléctrica, situación que ha incrementado el riesgo de racionamientos en distintas regiones del país. Frente a este panorama, Colombia solicitó acompañamiento técnico de la OIEA para avanzar en la implementación gradual de la nucleoelectricidad como complemento de la transición energética. Bedoya explicó que actualmente el país trabaja en el fortalecimiento institucional, la revisión normativa, el desarrollo regulatorio y la cooperación internacional para cumplir con la Fase 1 de la metodología de la OIEA. Vea aquí: Científicos en Francia lograron hito con la fusión nuclear que promete energía inagotable, limpia y barata para el mundo “Colombia está dando pasos concretos para fortalecer su soberanía energética y construir capacidades técnicas que le permitan evaluar todas las alternativas de generación disponibles para enfrentar cada vez más los intensos efectos de fenómenos de El Niño”, afirmó el funcionario. Agregó que estas decisiones también podrían abrir oportunidades para aplicaciones nucleares en agricultura, salud, industria y servicios básicos como la desalinización de agua y la exportación de productos agrícolas.

OIEA aumentó cooperación técnica con Colombia en 50 %