A juicio exembajador Daniel Garcés por violencia intrafamiliar y fraude procesal

De acuerdo con la Fiscalía, el exdiplomático deberá responder por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor. Las acusaciones están relacionadas con un presunto patrón de violencia física, psicológica, económica y sexual ejercido contra su pareja entre 2011 y 2021.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, por una serie de graves hechos que, según la investigación, habrían ocurrido durante varios años al interior de su familia.

Según el expediente, la mujer decidió separarse tras soportar reiteradas agresiones. Sin embargo, la investigación sostiene que, lejos de cesar, los actos de intimidación y hostigamiento habrían continuado incluso después de la ruptura.

La Fiscalía señala que, cuando la víctima inició una nueva relación sentimental, Garcés Carabalí habría acudido a testimonios falsos y pruebas cuestionables para presentar acciones legales ante una comisaría de familia y un juzgado en Bogotá. El objetivo, según el ente acusador, habría sido obtener la custodia de sus hijos bajo el argumento de que estaban siendo maltratados.

Estas actuaciones judiciales, siempre según la Fiscalía, impidieron que la mujer pudiera ver a los menores y ejercer plenamente sus derechos como madre. La situación habría sido aprovechada por el entonces embajador para sacar a los niños del país y trasladarlos a Ghana, donde permanecieron alejados de su madre.

Con la radicación del escrito de acusación, el proceso entra ahora en etapa de juicio. La audiencia de formulación de acusación se llevará a cabo en la fecha que determine la Judicatura, instancia que definirá los siguientes pasos del caso.

