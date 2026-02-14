“Voy a entregar datos sobre lo que se robó este Gobierno”: Abelardo De la Espriella

Abelardo de la Espriella es uno de los outsiders que pisa cada vez más duro en el escenario electoral para la Presidencia. En su discurso, la seguridad ha ocupado protagonismo: la legalización del porte de armas, frenar los procesos de paz con grupos armados y fortalecer la fuerza pública son propuestas que conviven junto con planes para acabar la corrupción y poder conseguir recursos para fortalecer la economía del país.
Le puede interesar: ¿Por qué la captura de Alex Saab aumenta la presión sobre el candidato De la Espriella?