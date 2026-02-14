El Bayern Múnich venció 3-0 al Werder Bremen, amplió su ventaja en el liderato y Luis Díaz brilló de nuevo

El guajiro Luis Díaz volvió a dejar su sello en la Bundesliga, aunque esta vez no logró anotar. En la victoria del Bayern Múnich por 3-0 frente al Werder Bremen, el colombiano fue el mejor calificado del equipo gracias a su constante participación en las jugadas ofensivas y al peligro que generó por la banda izquierda.
Con un 4,7 sobre 5,0, según el “Minuto a Minuto” de Google, basado en las estadísticas de otras plataformas, el guajiro superó a Harry Kane, quien fue calificado con un 4,6 gracias a su doblete.
El duelo, disputado con gran intensidad, tuvo a Harry Kane como protagonista con un doblete, mientras que Leon Goretzka cerró la cuenta con un gol que selló el triunfo del líder de la Bundesliga. Sin embargo, Díaz se destacó por su movilidad, desbordes y capacidad para generar riesgo en cada ataque, confirmando su momento espectacular con el club alemán.