El guajiro Luis Díaz volvió a dejar su sello en la Bundesliga, aunque esta vez no logró anotar. En la victoria del Bayern Múnich por 3-0 frente al Werder Bremen, el colombiano fue el mejor calificado del equipo gracias a su constante participación en las jugadas ofensivas y al peligro que generó por la banda izquierda. Con un 4,7 sobre 5,0, según el “Minuto a Minuto” de Google, basado en las estadísticas de otras plataformas, el guajiro superó a Harry Kane, quien fue calificado con un 4,6 gracias a su doblete. El duelo, disputado con gran intensidad, tuvo a Harry Kane como protagonista con un doblete, mientras que Leon Goretzka cerró la cuenta con un gol que selló el triunfo del líder de la Bundesliga. Sin embargo, Díaz se destacó por su movilidad, desbordes y capacidad para generar riesgo en cada ataque, confirmando su momento espectacular con el club alemán.

El extremo colombiano disputó los 90 minutos y buscó su gol hasta el final, dejando todo físicamente en el campo y mostrando un compromiso total con su equipo. Su rendimiento fue clave para que el Bayern controlara las acciones y mantuviera la presión sobre un Werder Bremen que no pudo encontrar respuesta. Con este resultado, el Bayern amplió su ventaja en el liderato de la Bundesliga, llegando a 57 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund, que será rival del equipo bávaro en un duelo decisivo de la fecha 24. El próximo compromiso del Bayern en la liga alemana será frente al Eintracht Frankfurt, correspondiente a la fecha 23, programado para el sábado 21 de febrero desde las 9:30 a.m. (hora de Colombia). Los fanáticos esperan que Díaz continúe mostrando su influencia por la banda y que, pronto, el gol vuelva a acompañarlo. La actuación del colombiano vuelve a poner en evidencia su importancia en el esquema del Bayern, quien ha confiado en Díaz como una pieza clave para romper defensas rivales y generar desequilibrio constante en los partidos.

Aunque no celebró, el extremo guajiro demostró que su presencia es más que goles: su capacidad para asistir, abrir espacios y desbordar por la izquierda mantiene en alerta a cualquier defensa de la Bundesliga. Los números también respaldan su impacto: cada partido que disputa Díaz aumenta las probabilidades de éxito ofensivo del Bayern, consolidándolo como uno de los jugadores más determinantes del equipo, incluso cuando no aparece en el marcador.