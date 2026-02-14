“Salimos a deberle”: críticas a la ministra de Cultura por su defensa a contratos para familiares

Las críticas han escalado después de que se conociera la denuncia de Germán Ricaurte, candidato a la Cámara de Representantes, en contra de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, tras señalar que no solo el hermano, sino también la mamá de la ministra ha recibido seis contratos en el gobierno Petro.
Una de las más recientes la hizo el representante a la Cámara y ahora candidato al Senado por el Centro Democrático, Andrés Fofero, quien a través de un mensaje publicado en redes sociales, confrontó la respuesta de la misma ministra ante la situación que la rodea.
“Salimos a deberle a la ministra porque el Estado se convirtió en la bolsa de empleo de su familia. ¡Ya ni vergüenza les da!”, expresó el representante Forero este viernes 13 de febrero.