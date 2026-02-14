Acusan al catalán Manuel Grau, cercano a Verónica Alcocer, de presunta estafa con proyecto en Bogotá

Según reveló la revista Semana, un grupo de copropietarios del proyecto inmobiliario Torre Barcelona, en el centro de Bogotá, prepara acciones penales contra el empresario catalán Manuel “Manel” Grau Pujadas, a quien señalan por presuntas irregularidades en el manejo de recursos y en la estructuración contractual del edificio.
De acuerdo con el informe periodístico, el proyecto —concebido como una inversión en apartaestudios para renta estudiantil y operación tipo hostal— terminó en una disputa jurídica entre los propietarios y la empresa operadora vinculada inicialmente al entorno empresarial de Grau, identificado públicamente como cercano a Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro.