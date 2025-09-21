x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

En 2025 se han destruido más de 30 laboratorios ilegales de producción de estupefacientes

En lo corrido del año, se han localizado y destruido 333 laboratorios utilizados para el procesamiento de sustancias ilícitas, en el Pacífico sur.

  • Armadas de Colombia, Brasil y Perú participan en la operación Bracolper 2025. Foto: Armada Nacional
    Armadas de Colombia, Brasil y Perú participan en la operación Bracolper 2025. Foto: Armada Nacional
Colprensa
hace 8 horas
bookmark

La Armada de Colombia, en desarrollo operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, contra el delito transnacional del narcotráfico, en el departamento de Nariño, logró en el último mes la ubicación y destrucción de 37 laboratorios ilegales empleados para la producción de pasta base de coca.

Las operaciones fueron desarrolladas por tropas de la Brigada de Infantería de Marina No.4, en los municipios de El Charco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, San Andrés de Tumaco y Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño.

En esos sitios, miembros de la Armada ubicaron y destruyeron estas infraestructuras artesanales improvisadas, hallando en su interior, un total de 14.095 galones de insumos líquidos y 1.482 kilogramos de insumos sólidos.

Durante los procedimientos también se incautaron siete lanchas empleadas para el transporte de estas sustancias ilícitas.

De acuerdo con información de Inteligencia Naval, se presume que estas infraestructuras, pertenecerían al Grupo Armado Organizado Residual -GAOr- “Alfonso Cano”, Estructuras “Iván Ríos” y “Jonier Toro Arenas”, que utilizan el tráfico de alcaloides como principal fuente de financiamiento para su accionar delictivo contra la Fuerza Pública y las comunidades del Pacífico sur nariñense.

Con estos resultados, se afectó en más de 280 mil dólares a estos grupos armados dedicados al narcotráfico.

Temas recomendados

Narcotráfico
Cocaína
Armada Nacional
laboratorio
Colombia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida