La emotiva carta a Miguel Uribe del concejal que estaba con él cuando fue atacado en Bogotá

Tras el fallecimiento en la madrugada de este lunes de Miguel Uribe Turbay, políticos opositores y cercanos al senador y precandidato presidencial se han manifestado a través de diferentes medios y redes.
Uno de los pronunciamientos más emotivos ha sido el del concejal del Centro Democrático Andrés Barrios Bernal, quien estaba en el momento en el que Uribe Turbay fue atacado con arma de fuego en el barrio Modelia mientras daba unas declaraciones en plaza pública en un acto correspondiente a su campaña.
El concejal de Bogotá fue uno de los que acompañó al congresista al hospital una vez recibió los impactos de bala, además de ser de los primeros en dar declaraciones ante los medios y mostrar la magnitud de lo que había sucedido aquel 7 de junio.