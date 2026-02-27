La historia detrás de los cinco días de odisea para más de 20 millones de clientes de Bancolombia

El banco más grande del país cierra una semana difícil. Después de la falla masiva que afectó sus canales digitales entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero, Bancolombia tuvo un nuevo “apagón” programado para la noche del miércoles y que se extendió hasta el mediodía de ayer jueves.
La suspensión, explicó la entidad, buscaba estabilizar sus sistemas tras los problemas generados durante un procedimiento de actualización tecnológica con la empresa IBM. Según el banco, el origen fue un error de su proveedor tecnológico durante la actualización de una máquina crítica. La contingencia obligó a revertir el mantenimiento, lo que prolongó el restablecimiento de los servicios.
Tras 12 horas de fallas, la entidad, que atiende a 26 millones de clientes, restableció la operación total de sus canales, tanto digitales como físicos. La situación generó preocupación entre usuarios y empresas, más aún cuando el propio banco advirtió que el proceso podría extenderse durante varias horas adicionales.