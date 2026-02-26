Así se gestó la Liga de Surf en Antioquia que conectó a Medellín con el mar de Urabá

Camilo Ortiz se preguntaba cómo era posible que Antioquia, con costa sobre el mar Caribe, no contara con una liga deportiva de surf. Esa inquietud, que nació de su experiencia personal con las olas, terminó convirtiéndose en una lucha de seis años para darle estructura y futuro competitivo a esta disciplina en el departamento. Su historia con el surf comenzó en Nuquí, donde se enamoró del deporte y se propuso no solo practicarlo, también sembrar una cultura de esta especialidad en Medellín. Lea también: Como de película: Camilo Ortiz entrena surf sobre el cemento de Medellín y lucha por crear una Liga en Antioquia Retornó a la capital antioqueña para estudiar diseño gráfico, pero nunca abandonó su tabla, ni siquiera en una ciudad sin mar. Ante la ausencia de olas, encontró soluciones creativas. En la pista de velocidad de la Unidad Deportiva de Belén entrenaba sobre una patineta especial con rotor invertido, diseñada para realizar giros más cerrados y fortalecer equilibrio, técnica y potencia en piernas y abdomen. No olvida que recorriendo curvas y ondulaciones del escenario, imaginaba estar en el mar. “Esa es la magia de todo, encontrar soluciones para algo que parece imposible”, comentó el extrovertido deportista. Para Ortiz, esa capacidad de adaptación resume el espíritu del proyecto: encontrar caminos donde parecía no haberlos.

El aval de 2025: nace la Liga de Surf

El esfuerzo tuvo recompensa el 4 de septiembre de 2025, cuando, tras múltiples gestiones y el respaldo de Indeportes Antioquia, se otorgó el aval oficial a la Liga de Surf de Antioquia. “Dicha constitución de la Liga la describo como un reconocimiento al deporte antioqueño y a la identidad costera del departamento”, comentó Camilo, uno de los pioneros de este deporte en la ciudad. También la entiende como un premio colectivo después de años de insistencia ante dirigentes y empresas privadas que finalmente se sumaron al proyecto.

Urabá, epicentro del surf paisa

El surfista no olvida que la articulación con Urabá, especialmente con el municipio de Arboletes, fue determinante para consolidar la propuesta. Aunque en Medellín se desarrollará un trabajo de masificación y visibilización, el polo de desarrollo estará en la subregión de Urabá, entre Arboletes y San Juan de Urabá, donde se encuentran las condiciones naturales óptimas para la práctica del surf. “La estrategia busca conectar el crecimiento deportivo de la capital con el potencial marítimo de Urabá, proyectando esta subregión como una plataforma de surf a nivel nacional”, comentó Camilo, al asegurar que actualmente cerca de 50 deportistas, muchos en proceso de formación, se mueven en torno a la disciplina. Siga leyendo: El canotaje paisa se cultiva en el mar de Urabá: aquí le contamos cómo La Liga ya cuenta con tres clubes (Antioquia Surf Club Arboletes Surf Club y El Retiro SUP) y siete deportistas profesionales que integran la Selección Antioquia, con miras a representar al departamento en los Juegos Nacionales de 2027: Mateo Ortiz, Dailin Tello, Santiago Mosquera, Michelle Heredia, Álvaro Yepes, David García y el propio Camilo Ortiz. Además, Antioquia se posiciona como pionera en parasurf, modalidad en la que ya cuenta con cuatro atletas mujeres: Luisa Fernanda Villegas, Luisa Fernanda Álvarez, Natalia Barco y Daniela Patricia Gómez. Con su reconocimiento oficial, Antioquia se suma a las ligas de surf de Bolívar, Atlántico, Valle, Sucre y Bogotá, ampliando el mapa competitivo del país. Para Ortiz, la creación de la Liga representa la materialización de un sueño colectivo y el punto de partida para construir una estructura sólida que permita al surf antioqueño crecer, competir y consolidarse en el escenario nacional e internacional.

Liga de Surf en Antioquia: Ya tienen competencias

Camilo Ortiz, uno de los exponentes del surf en Antioquia. Foto Cortesía

El calendario competitivo avanza. El 15 de marzo la Selección Antioquia disputará una nueva válida nacional clasificatoria a los Juegos Nacionales, después de haber competido en noviembre pasado en Palomino. La participación incluirá jóvenes de Urabá que vivirán su primera experiencia en el circuito competitivo, paso clave en el proceso de masificación. La estructura administrativa de la Liga está encabezada por María Clara Estrada como presidenta, David Jaramillo como director deportivo y secretario y Camilo Ortiz como vocal. Le puede interesar: Exdeportistas de élite ahora dejan legado como dirigentes de ligas paisas Con el acompañamiento de Indeportes Antioquia, incluido el apoyo de la subgerencia de Altos Logros liderada por Sebastián Ocampo Vargas, Ortiz resalta que se gestionan recursos para viajes, implementación y logística de los programas de desarrollo. “La proyección no se limita al ámbito local. La Liga aspira a foguearse en el exterior y fortalecer sus procesos técnicos. En esa línea, se viajó recientemente a Perú para realizar un curso de surf y traer nuevas metodologías de entrenamiento al departamento”.

Bloque de preguntas y respuestas