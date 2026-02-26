Así se gestó la Liga de Surf en Antioquia que conectó a Medellín con el mar de Urabá

Camilo Ortiz se preguntaba cómo era posible que Antioquia, con costa sobre el mar Caribe, no contara con una liga deportiva de surf. Esa inquietud, que nació de su experiencia personal con las olas, terminó convirtiéndose en una lucha de seis años para darle estructura y futuro competitivo a esta disciplina en el departamento.
Su historia con el surf comenzó en Nuquí, donde se enamoró del deporte y se propuso no solo practicarlo, también sembrar una cultura de esta especialidad en Medellín.
Retornó a la capital antioqueña para estudiar diseño gráfico, pero nunca abandonó su tabla, ni siquiera en una ciudad sin mar.
Ante la ausencia de olas, encontró soluciones creativas. En la pista de velocidad de la Unidad Deportiva de Belén entrenaba sobre una patineta especial con rotor invertido, diseñada para realizar giros más cerrados y fortalecer equilibrio, técnica y potencia en piernas y abdomen.
No olvida que recorriendo curvas y ondulaciones del escenario, imaginaba estar en el mar. “Esa es la magia de todo, encontrar soluciones para algo que parece imposible”, comentó el extrovertido deportista.
Para Ortiz, esa capacidad de adaptación resume el espíritu del proyecto: encontrar caminos donde parecía no haberlos.