$!Paloma Valencia ratifica su liderazgo en la Gran Consulta con 17%, según encuesta GAD3

A una semana de las elecciones, La Gran Encuesta de la firma GAD3 ubica a Paloma Valencia, del Centro Democrático, como la principal ganadora de las consultas interpartidistas.
En la medición, contratada por Noticias RCN, La FM, el diario La República, la candidata del expresidente Álvaro Uribe Vélez encabeza la medición con el 17 % de intención, consolidándose como la figura con mayor respaldo en este sondeo.
En segundo lugar aparece Vicky Dávila con el 7 %, seguida por Claudia López, quien obtiene el 6 % de apoyo. Más abajo en la lista se ubican Daniel Quintero y Roy Barreras, ambos con el 4 %.