Fallo del Consejo de Estado contra Jorge Carrillo: los detalles de la demanda que lo sacó de ISA

La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica (ISA), luego de concluir que el proceso de selección estuvo marcado por irregularidades que afectaron su validez.
La decisión, adoptada el 26 de febrero de 2026 en sentencia de única instancia, se produjo tras la demanda presentada por el diputado de Antioquia Luis Peláez y el abogado Julio César Yepes, quienes pidieron anular el nombramiento al considerar que el directivo no cumplía los requisitos y que el procedimiento estuvo viciado.
