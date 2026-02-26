Luis Díaz lo llamó “villano”: ¿eso aleja a Jhon Durán aún más del Mundial?

El nombre de Jhon Jáder Durán suele aparecer tanto por sus goles como por su fuerte carácter. A sus apenas 22 años, el delantero colombiano ha pasado por varias ligas y equipos, acumulando episodios disciplinarios, expulsiones y rumores de conflictos internos que han alimentado la percepción de un futbolista tan determinante como impredecible. Su reciente llegada al Zenit de San Petersburgo volvió a poner el foco sobre su conducta, especialmente tras antecedentes en Europa, Turquía y la selección nacional. Puede leer: ¿Jhon Durán es el ejemplo perfecto de “la magia y el caos” que caracteriza al futbolista colombiano? De un video viral a viejos rumores en la Selección Colombia Todo resurgió a partir de un contenido aparentemente inocente del Bayern Múnich, en el que el colombiano Luis Díaz participaba en una dinámica para redes sociales. Allí imaginó su vida como una película y, entre bromas, señaló a Durán como el “villano principal”. En la misma actividad mencionó a Daniel Muñoz como su mejor amigo y al entrenador Julio Comesaña como su mentor. Sin embargo, la referencia a Durán desató especulaciones en Colombia. Muchos recordaron entonces lo ocurrido tras el empate 0-0 entre la Selección Colombia y Selección de Perú el 6 de junio de 2025 en Barranquilla.

El supuesto altercado en el vestuario con James Rodríguez

Después del partido circularon versiones sobre una discusión interna entre jugadores, en la que Durán habría tenido un fuerte cruce con compañeros, incluido el capitán James Rodríguez. Al día siguiente, el delantero abandonó la concentración. La Federación informó oficialmente que se debía a un problema lumbar, desmintiendo cualquier incidente. Desde entonces, Durán no volvió a ser convocado por el técnico Néstor Lorenzo, lo que alimentó aún más las sospechas sobre un posible conflicto interno no confirmado.

Altercados documentados en clubes Durante su etapa en el Aston Villa, en Inglaterra, se registraron los episodios más claros y comprobados. El más grave ocurrió ante el Newcastle United, cuando fue expulsado con tarjeta roja directa por conducta violenta tras patear a un rival. La sanción fue de tres partidos y la apelación del club fue rechazada. En ese mismo encuentro se produjo además una confrontación colectiva entre jugadores y cuerpos técnicos, lo que derivó en multas disciplinarias para ambos equipos. Otro episodio muy comentado fue su reacción al ser sustituido tras marcar un gol en competición europea: visiblemente molesto, golpeó el mobiliario del banquillo y tuvo que ser calmado por miembros del cuerpo técnico.

Altercados en Turquía con Fenerbahçe Antes de su llegada a Rusia, Durán jugó en el Fenerbahçe, donde también protagonizó episodios de tensión. Si bien no todos derivaron en sanciones formales, medios turcos reportaron discusiones internas y problemas de convivencia que habrían acelerado su salida. Su paso dejó cifras aceptables —cinco goles y tres asistencias en 21 partidos— pero la percepción pública fue que su temperamento dificultaba su continuidad. Amplíe la noticia: Video | Primera polémica de Jhon Jáder Durán en Rusia: en menos de cinco minutos se agarró a pelear con el rival en un amistoso Críticas tras su debut en Rusia En su estreno con el Zenit, el delantero fue amonestado por comportamiento en el campo, lo que generó comentarios en la prensa local. Algunos analistas señalaron que temen que repita en Turquía y Arabia Saudita los mismos problemas de disciplina que marcaron etapas previas.

Inicios sin polémicas Curiosamente, en sus primeros clubes no se registraron incidentes graves. En Envigado, donde debutó profesionalmente, fue visto como una promesa disciplinada. En el Chicago Fire de la MLS tampoco hubo reportes relevantes de conflictos.

Durán: En la cuerda floja rumbo al Mundial 2026