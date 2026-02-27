Así fue el último partido de Marcelo Gallardo en el Monumental en la victoria de River Plate

Al estadio Monumental de River Plate llegaron miles de aficionados (80.000) y muchos de ellos portando camisetas con la imagen de Marcelo Gallardo y mensajes de agradecimiento. A pesar de los malos resultados, los hinchas de la banda cruzada demostraron, en el último juego del técnico en casa, que su cariño sigue intacto. Gallardo estuvo en la línea frente al banco y celebró de manera tranquila los goles con los cuales River Plate le ganó 3-1 a Banfield, en un juego que marcó el adiós del entrenador.

Así fue el último juego de Marcelo Gallardo en el Monumental

Los medios registraron la llegada del Muñeco al estadio y al primero que saludó fue Enzo Francescoli, uno de los directivos más cercanos durante sus dos ciclos como técnico del club. Gallardo sorprendió con la nómina titular que presentó en su despedida, en la que, además de la ausencia de Juan Fernando Quintero, quien salió lesionado en el juego ante Vélez Sarsfield, presentó un grupo renovado: nueve de los once titulares eran surgidos de las inferiores del club. River Plate formó con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Ian Subiabre y Sebastián Driussi, conformando el último once del Muñeco en su segundo ciclo.

Varios aficionados llegaron al estadio Monumental con camisetas con el rostro de Marcelo Gallardo para la despedida del entrenador, que dirigió su último partido con River Plate. FOTO TOMADA X@RiverPlate