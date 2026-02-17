x

Elecciones 2026: 70% de los jóvenes en Colombia todavía no saben por quién votar a la Presidencia, según encuesta

Además, solo seis de cada diez consideran que es importante vivir en democracia.

  • El 66% de los encuestados manifiesta su intención de votar para la Presidencia y el 58% para el Congreso (Colprensa - Catalina Olaya)
    El 66% de los encuestados manifiesta su intención de votar para la Presidencia y el 58% para el Congreso (Colprensa - Catalina Olaya)
Álvaro Guerrero Arango
Álvaro Guerrero Arango

Metro

hace 1 hora
bookmark

A pocos meses de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, la juventud en Colombia está en una encrucijada: quieren votar, pero no saben por quién; valoran la democracia, pero no están satisfechos con su funcionamiento actual. Así lo revela la más reciente encuesta “Jóvenes en Sociedad”, realizada por la firma Cifras y Conceptos en alianza con la Fundación Corona, la Fundación Bolívar Davivienda y LSE Cities.

El estudio, que consultó a personas entre los 18 y 32 años en 46 municipios del país, revela que aunque el 66% de los encuestados manifiesta su intención de votar para la Presidencia y el 58% para el Congreso, más del 70% aún no ha definido su candidato.

Daniel Uribe, director ejecutivo de la Fundación Corona, explicó a EL COLOMBIANO que existe una brecha significativa entre el deseo de participación y la oferta política.

“Es una juventud que valora la democracia, que no se está sintiendo representada, que tiene intención de participar, pero hay unos retos de desinformación y vacíos que nos generan una oportunidad al país para trabajar con los jóvenes en este momento de coyuntura”, señaló Uribe.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la percepción sobre el sistema político. El 61% de los jóvenes considera importante vivir en un país gobernado democráticamente. Sin embargo, la satisfacción con la democracia real es baja: apenas el 20% se siente conforme con su funcionamiento.

“Nos llama la atención que la juventud sí reconoce la importancia de vivir en una democracia (...) Sin embargo, vemos unos retos y es que tan solo el 37% se siente representado”, agregó el directivo.

Esta falta de representación se suma a una barrera crítica: la información. El 53% de los encuestados asegura que no participa por falta de información sobre cómo hacerlo. No obstante, Uribe matiza este punto, sugiriendo que no se trata de una ausencia de datos, sino de un problema de confianza en los canales tradicionales.

“No es que no haya información. Yo creo que la juventud hoy en día está queriendo expresar que la forma en que ellos acceden, usan y creen en la información está cambiando”, afirmó Uribe, destacando que la confianza en los medios de comunicación se ubica en el 35% y en los influenciadores digitales apenas en el 22%.

En materia de participación, más que desinterés, la población joven no encuentra eco. No sienten que sus propuestas sean escuchadas ni se evidencian impactos reales en sus comunidades y futuros sostenibles. Entre las motivaciones que los llevarían a participar, está ver mejoras tangibles en su comunidad (38%); mayores oportunidades educación y empleo (28%); influir en decisiones locales (27%); sentirse escuchados (25%) y acceder a financiamiento (25%).

Las preocupaciones: salud y seguridad

Más allá de lo electoral, la encuesta hizo seguimiento a las prioridades de la agenda juvenil. Contrario a ciertos estereotipos, la principal preocupación de los jóvenes hoy es la atención a la salud (51%), seguida muy de cerca por la inseguridad (49%) y la falta de empleo (44%).

“Esas agendas que estamos viviendo en las ciudades desde los programas ‘Cómo Vamos’ se ratifican por la juventud a nivel nacional”, puntualizó Uribe.

En el ámbito laboral, el panorama también presenta desafíos. Solo cuatro de cada diez jóvenes consideran que los empleos que han tenido les han permitido avanzar en su proyecto de vida. Además, persisten barreras estructurales como la falta de recursos económicos para educarse (24%) y la exigencia de experiencia laboral que no poseen (20%).

A pesar de las cifras de desconfianza institucional, el estudio identificó un cambio positivo en el estado anímico de esta población. La emoción predominante es la alegría, con un 74%, seguida por la sorpresa (47%).

Para Uribe, esto envía un mensaje de optimismo: “Los jóvenes quieren ver más oportunidades, quieren ver más participación y se sienten como una ventaja de desarrollo para el país”.

El estudio concluye que la participación juvenil se fortalece desde lo local. El 74% de los encuestados considera que los Consejos Municipales de Juventud tienen impactos positivos para su futuro, y un 38% asegura que se motivaría a participar en política si viera “mejoras tangibles en su comunidad”.

Ficha técnica de la encuesta

Nombre del estudio: Jóvenes en Sociedad 2026.

Entidades aliadas: Cifras & Conceptos, Fundación Corona, Fundación Bolívar Davivienda, LSE Cities (London School of Economics) y NextGenC.

Universo: Hombres y mujeres entre 18 y 32 años de edad.

Tamaño de la muestra: 3.221 encuestas.

Cobertura geográfica: 46 municipios de Colombia, incluyendo zonas urbanas y rurales.

Técnica de recolección: Encuesta presencial y digital, cumpliendo con la norma ISO 20252.

Temas evaluados: Democracia, gobierno nacional, participación política, educación, mercado laboral, nuevas juventudes y emociones.

Presidencia
Elecciones 2026
Encuesta
Elecciones
Colombia
