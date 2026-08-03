U. Nacional: Amenazas pondrían en riesgo elección de decanos; “no cedan ante el miedo”, dice el rector

Hace casi dos semanas, el profesor Rafael Malagón Oviedo, decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, fue víctima de un hecho de vandalismo contra su vehículo. Tras conocerse el caso, el colectivo Bien Común aseguró que se trataría de “un acto de represalia dirigido a silenciar su pensamiento crítico y su derecho a cuestionar públicamente los asuntos que afectan nuestra institución”.
Ocho días después, un nuevo episodio volvió a poner el foco sobre el ambiente dentro de la institución: la agresión al líder estudiantil Kevin Yirigüí, ocurrida en el campus de Bogotá de la Unal. El joven recibió varias puñaladas luego de supuestamente haber quitado unas pancartas del sindicato Sintraunal.
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Ante estos hechos, el rector José Ismael Peña anunció la “activación de acciones administrativas, jurídicas y de protección frente a los recientes hechos de violencia y amenazas”. E informó que la información recopilada ya fue entregada a la Fiscalía y a las demás autoridades competentes para apoyar las investigaciones.
Sin embargo, uno de los apartes que más llamó la atención fue el dirigido específicamente a quienes participan en el proceso de designación de decanos.
“Quiero dirigirme especialmente a las personas que han manifestado temor por las agresiones y amenazas recibidas en el marco de los procesos de participación universitaria para la designación de decanos. A quienes han considerado apartarse de sus aspiraciones o responsabilidades por esta situación, les pido que no cedan ante el miedo. La Universidad Nacional de Colombia no puede permitir que la intimidación determine quién participa, quién opina o quién ejerce liderazgo dentro de nuestra institución”, afirmó Peña.