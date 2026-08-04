¿Su tarjeta Itaú dejó de funcionar? Banco de Bogotá explica qué hacer tras migración de clientes

Millas de clientes que hasta hace pocos días pertenecen a Itaú han reportado dudas sobre el funcionamiento de sus productos bancarios tras la integración con el Banco de Bogotá.
Frente a esta situación, la entidad reconoció que durante las primeras horas del proceso se presentaron algunos ajustes operativos y publicó una guía para resolver las inquietudes más frecuentes, entre ellas qué ocurrió con las tarjetas de débito y crédito, cómo ingresar a la nueva aplicación y qué canales están disponibles para realizar transacciones.
El banco aseguró que la migración fue preparada durante varios meses y que el 100% de los clientes y de sus productos fueron integrados exitosamente a la nueva plataforma. Sin embargo, admitió que una operación de esta magnitud implicó atender “algunas situaciones puntuales” durante las primeras horas, por lo que reforzó sus equipos técnicos, operativos y de servicio para resolver cada caso lo más rápido posible.
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