Minuto a minuto: así asesinaron a empresario aguacatero en mall de Envigado

Después de llevar a sus hijos a un hogar infantil en Envigado, el empresario Julián Escobar Jiménez llegó en su camioneta al mall Viva Las Palmas. Parqueó el vehículo y retiró dinero de un cajero. Después de cuatro minutos, este hombre se dirigía hacia su camioneta cuando los sicarios lo asesinaron afuera del carro.
La muerte de este empresario exportador, de 38 años, ocurrió a las 8:25 de la mañana del pasado lunes en el kilómetro 17 de la vía Las Palmas, en el Alto de las Palmas, en Envigado, luego de que los homicidas le dispararan en 24 oportunidades, de acuerdo con los reportes judiciales.