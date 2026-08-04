Cerro Matoso recorta el 50% de su producción por tiempo indefinido por falta de gas de Canacol

Cerro Matoso anunció que, a partir de este 4 de agosto de 2026, redujo de manera indefinida el 50% de su operación debido a la restricción continua en el suministro de gas natural por parte de Canacol Energy.
Según la empresa, desde comienzos de 2026 el proveedor ha venido disminuyendo las entregas de gas contratadas y, durante las últimas semanas, el suministro ha caído incluso por debajo de los 4.000 MBTUD, volumen que representa menos de una cuarta parte de lo pactado en el contrato de suministro.
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La compañía calificó esta situación como una restricción “imprevisible y completamente irresistible” para el desarrollo de su actividad, lo que la obligó a disminuir la operación regular de una de sus dos líneas de producción.