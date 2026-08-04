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SIC formula pliego de cargos contra Enel, AES y Celsia: habrían alterado precios en la Bolsa de Energía

Según la investigación, las tres generadoras habrían ofertado precios elevados en la Bolsa de Energía sin justificación suficiente, pese a que sus embalses tenían niveles de almacenamiento del 90% o más de su capacidad útil.

  • Según la evaluación preliminar de la SIC, las conductas investigadas habrían tenido la capacidad de alterar el proceso competitivo de formación del precio en la Bolsa de Energía. Foto: Manuel Saldarriaga
    Según la evaluación preliminar de la SIC, las conductas investigadas habrían tenido la capacidad de alterar el proceso competitivo de formación del precio en la Bolsa de Energía. Foto: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Enel, AES y Celsia por presuntas conductas que habrían limitado la libre competencia económica en el Mercado de Energía Mayorista, un componente clave en la formación del precio de la electricidad que pagan los colombianos.

Según la autoridad, la decisión es el resultado de una investigación con la que buscó establecer si determinadas actuaciones de estas empresas habrían tenido la capacidad de afectar el proceso competitivo mediante el cual se forma el precio de la energía en el mercado mayorista y, en consecuencia, el funcionamiento eficiente de uno de los sectores estratégicos para la economía colombiana.

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Generadoras habrían inflado ofertas en la Bolsa de Energía

Con base en el análisis preliminar de la evidencia, la SIC identificó indicios de que entre 2022 y 2025 las tres generadoras habrían presentado de manera reiterada ofertas de precio en la Bolsa de Energía que se apartaban sustancialmente del costo de oportunidad del recurso hídrico.

Según la investigación, las empresas habrían ofertado precios significativamente elevados sin que, en principio, existiera una justificación económica, técnica u operativa suficiente para explicar ese comportamiento.

La Superintendencia destacó que este aspecto resulta especialmente relevante porque las plantas hidráulicas asociadas a dichas ofertas registraban niveles de almacenamiento de agua iguales o superiores al 90% de la capacidad útil de sus embalses.

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En esas condiciones de alta disponibilidad del recurso hídrico, la regulación vigente y el análisis económico indican que las ofertas de generación hidráulica deberían aproximarse a los niveles mínimos previstos por la regulación, salvo que existan razones técnicas, económicas u operativas que justifiquen una conducta diferente.

Sin embargo, de acuerdo con el análisis preliminar de la autoridad, no se encontraron elementos suficientes que explicaran esas diferencias, motivo por el cual decidió avanzar con la investigación administrativa.

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¿Cómo afectan estas conductas el precio de la energía?

La Bolsa de Energía es el mecanismo mediante el cual se determina el precio de las transacciones de corto plazo en el Mercado de Energía Mayorista. Su adecuado funcionamiento permite que los precios reflejen las condiciones reales de oferta y demanda, favorezcan una asignación eficiente de los recursos y promuevan la competencia.

Además, ese precio sirve como referencia para las compras de energía que realizan los comercializadores, especialmente aquellos que no tienen cubierta toda su demanda mediante contratos de largo plazo. Por esa razón, su comportamiento puede influir, en determinadas circunstancias, en el costo del servicio de energía eléctrica que pagan millones de usuarios en Colombia.

Según la evaluación preliminar de la SIC, las conductas investigadas habrían tenido la capacidad de alterar el proceso competitivo de formación del precio en la Bolsa de Energía.

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En particular, habrían podido reducir la participación de la generación hidráulica en el despacho, favorecer el ingreso de tecnologías con mayores costos relativos e introducir señales de precio que no reflejarían las condiciones objetivas de disponibilidad del recurso hídrico.

De comprobarse estos hechos dentro del procedimiento administrativo, la entidad considera que dichas actuaciones habrían podido afectar la eficiencia económica del mercado y el bienestar de consumidores, empresas y demás participantes del sistema eléctrico colombiano.

La investigación surgió tras una denuncia del Ministerio de Minas

La actuación administrativa comenzó a partir de una denuncia presentada por el Ministerio de Minas y Energía el 11 de enero de 2022, relacionada con presuntos incrementos significativos en el precio de la energía eléctrica negociada en la Bolsa de Energía.

Durante la etapa preliminar, la SIC recopiló y analizó un amplio volumen de información técnica, económica y regulatoria. Para ello solicitó información a diferentes agentes del mercado y autoridades públicas, realizó visitas administrativas a las empresas investigadas y al administrador del Mercado de Energía Mayorista, además de recibir declaraciones de personas con conocimiento especializado sobre el funcionamiento del sector eléctrico.

La entidad explicó que la complejidad del mercado colombiano, el elevado número de transacciones examinadas y el amplio periodo analizado representaron importantes desafíos investigativos, por lo que fue necesario desarrollar un análisis económico especializado y una evaluación rigurosa de las pruebas recolectadas.

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La SIC afirma que garantizará el debido proceso

La Superintendencia aseguró que continuará ejerciendo sus funciones con “independencia, rigor técnico y pleno respeto por el debido proceso”, con el objetivo de proteger el proceso competitivo, preservar mercados abiertos, eficientes y transparentes, y promover el bienestar de los consumidores.

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La entidad también señaló que esta actuación contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 7 sobre energía asequible y no contaminante, el ODS 12 sobre producción y consumo responsables y el ODS 16 relacionado con paz, justicia e instituciones sólidas.

Finalmente, la SIC reiteró que la libre competencia en el sector energético es esencial para garantizar mercados eficientes, fomentar la inversión y la innovación, y contribuir al crecimiento económico y la transición energética.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué sigue después de que la SIC formule un pliego de cargos contra Enel, AES y Celsia?
Un pliego de cargos es un documento oficial con el que la Superintendencia de Industria y Comercio inicia una investigación administrativa formal contra una empresa o persona al encontrar indicios de que ha violado normas de protección al consumidor, libre competencia o propiedad industrial.
¿Por qué la Bolsa de Energía puede influir en el valor que pagan los usuarios por el servicio de electricidad?
La Bolsa de Energía fija el precio de las transacciones de corto plazo en el Mercado de Energía Mayorista y sirve como referencia para las compras que realizan algunos comercializadores. Según la SIC, cuando estos no tienen toda su demanda cubierta mediante contratos de largo plazo, el comportamiento de ese precio puede influir, en determinadas circunstancias, en el costo del servicio de energía que pagan millones de usuarios en Colombia.
¿Por qué la SIC considera inusuales las ofertas de precio presentadas por las generadoras investigadas?
La SIC sostiene que las ofertas de precio analizadas se presentaron cuando las plantas hidráulicas tenían embalses con niveles iguales o superiores al 90% de su capacidad útil. De acuerdo con el análisis preliminar de la entidad, en esas condiciones las ofertas de generación deberían acercarse a los niveles mínimos previstos por la regulación, salvo que existieran razones técnicas, económicas u operativas que justificaran precios más altos, explicaciones que, hasta esta etapa de la investigación, la Superintendencia afirma no haber encontrado.

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