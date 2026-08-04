Expansión de Defensores de la Patria aumenta divisiones en el Centro Democrático: este es el panorama

Las diferencias internas en el Centro Democrático continúan escalando y dejan en evidencia fracturas cada vez más visibles dentro de la colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe. La controversia surgió tras un reciente debate sobre la identidad ideológica del partido, especialmente luego de que Paloma Valencia planteara que el Centro Democrático no debía definirse bajo ideología de derecha.
La discusión provocó reacciones entre dirigentes y militantes, justamente en un momento crítico: el surgimiento de un nuevo competidor en el espectro político conservador. Se trata de Defensores de la Patria, movimiento liderado por el hoy presidente electo, Abelardo De la Espriella, que recientemente obtuvo personería jurídica.
Este martes, Uribe volvió a pronunciarse sobre las conclusiones del foro interno en el que se abordó su orientación ideológica en entrevista con Caracol Radio.
“Hace más de 30 años yo dije que yo tengo un compromiso político con la seguridad para todos los colombianos, con el emprendimiento privado al alcance del estudiante y de la mediana, de la pequeña, de la gran empresa, no como un fin, sino como un medio para poder ayudar a construir cohesión social, creo en la economía fraterna, pero además en el Estado pequeño y austero”, dijo el expresidente.
Y agregó: “Eso ha permitido que aquí haya personas que dicen soy de derecha, soy de izquierda, no soy de nada de eso, soy de centro”, afirmó.