Murió a los 34 años Allan Nascimento, luchador brasileño de MMA

El luchador de Artes Marciales Mixtas (MMA) brasileño Allan Nascimento, que competía desde 2021 en la UFC, falleció el lunes a los 34 años, anunció la organización el martes. “Nuestro amado luchador de peso mosca, Allan Nascimento, fue encontrado inconsciente tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía”, declaró UFC en sus redes sociales. “Pese a los esfuerzos del equipo médico desplazado, su deceso fue constatado en la escena”, describió. El luchador brasileño había disputado su último combate el pasado 20 de junio en Las Vegas, una derrota contra el estadounidense Mitch Raposo.

Desde el inicio de su carrera acumulaba 22 victorias, 16 por sumisión, y siete derrotas. “Auténtico pilar a las puertas del Top 15, Nascimento siempre estaba junto a sus compañeros durante sus entradas al ring, manteniendo vínculos especialmente estrechos con el excampeón de peso ligero y actual detentor del titulo BMF, Charles Oliveira”, precisó la UFC.

Este último, también brasileño, le rindió homenaje en redes sociales, y declaró haber perdido “un hermano”. “Duele tanto. Te quiero para siempre, nunca serás olvidado”, declaró en Instagram. Lea también: Conor McGregor regresó a la UFC, perdió y salió lesionado en solo 69 segundos A Nascimento lo llamaban “Puro Osso”, que significa “puro hueso” y hace referencia a su contextura delgada. También cobró gran notoriedad por su nivel en el jiu-jitsu brasileño y por sus victorias por sumisión. Su llegada a la UFC ocurrió en 2018, poco después de participar en el programa Dana White’s Contender Series, aunque su debut oficial en la organización se dio en 2021. Entérese: 7 nocauts en la UFC Freedom de la Casa Blanca: Illia Topuria perdió contra Justin Gaethje De él también existen varios videos en redes sociales que muestran su destreza en este deporte y las victorias que consiguió frente a grandes rivales como Jake Hadley, Carlos Hernández, Jafel Filho y Cody Durden. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del deportista brasileño Allan Nascimento y descartar cualquier otra posible implicación en el caso. Preguntas y respuestas