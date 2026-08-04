Murió a los 34 años Allan Nascimento, luchador brasileño de MMA

El luchador de Artes Marciales Mixtas (MMA) brasileño Allan Nascimento, que competía desde 2021 en la UFC, falleció el lunes a los 34 años, anunció la organización el martes.
“Nuestro amado luchador de peso mosca, Allan Nascimento, fue encontrado inconsciente tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía”, declaró UFC en sus redes sociales.
“Pese a los esfuerzos del equipo médico desplazado, su deceso fue constatado en la escena”, describió. El luchador brasileño había disputado su último combate el pasado 20 de junio en Las Vegas, una derrota contra el estadounidense Mitch Raposo.