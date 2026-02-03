U. Nacional: Leopoldo Múnera renunció a ser profesor y a terminar “su rectoría”

Más de dos meses después de que un fallo del Consejo de Estado anulara su elección como rector de la Universidad Nacional, el profesor Leopoldo Múnera anunció su renuncia a esa institución. En una carta pública, el académico dijo que haría uso del retiro voluntario, tanto de la docencia como de la “pretensión de culminar el período institucional”.
En su pronunciamiento, el anulado rector mencionó los cargos y espacios académicos que ocupó en la institución, entre los que mencionó al movimiento universitario colombiano y la “intervención en los debates sobre la vida nacional, relacionados con la educación superior, el significado de lo público, la construcción de la paz o los derechos humanos”.
Por otro lado, dedicó una parte de su carta a criticar a quienes “animados por el espíritu empresarial privado, buscan la autofinanciación de las instituciones de educación superior (...) que son considerados como ‘poco rentables’”, se olvidan de que “la sociedad en su conjunto, por medio del Estado, debe garantizar el buen funcionamiento de las universidades públicas”.